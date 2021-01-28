Singapur'da camilere saldırı planladığı belirtilen 16 yaşındaki çocuk gözaltında

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da, camilere pala ile saldırı düzenlemeyi planladığı gerekçesiyle 16 yaşındaki bir çocuk gözaltına alındı.

Singapur İç Güvenlik Bakanlığı, şüphelinin 15 Mart 2019'da Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, Müslümanlara yönelik saldırının yıl dönümünde Singapur'daki 2 camide bulunan Müslümanlara pala ile saldırmayı planladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Aralık 2020'de gözaltına alınan 16 yaşındaki şüphelinin Hint asıllı bir Protestan olduğu, internette izlediği videolarla radikalleştiği ve Christchurch saldırganının manifestosundan etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, 'kendi kendine radikalleşen' şüphelinin, 'İslam'a karşı güçlü bir antipati duygusu geliştirdiği' ifade edildi. Ortaokul 4. sınıf öğrencisi olan şüphelinin, Christchurch saldırısının canlı yayınını izlediği ve saldırganın manifestosunu okuduğunun tespit edildiği belirtildi.

Şüphelinin internette IŞİD'in propaganda videolarını da izlediğinin aktarıldığı açıklamada, "Hatalı şekilde IŞİD'in İslam'ı temsil ettiği sonucuna vardı" ifadelerine yer verildi.

İnternetten keşif yaptı

Açıklamada, saldırı için evinin yakınındaki Asyafa ve Yusuf İshak camilerini seçen şüphelinin, internette camilerin çevresinin uydu ve sokak fotoğraflarını inceleyerek keşif yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazında otomatik silahlarla saldırmıştı.

Saldırılarda 51 kişiyi öldüren ve 49 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant, Ağustos 2020'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.