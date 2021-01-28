Filipinler lideri Duterte neden kameralar önünde koronavirüs aşısı olmayacağını açıkladı

Bazen ilginç bazen sert açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren Filipinler lideri Duterte, herkes gibi kolundan değil k**ından aşılanmak istediği için koronavirüs aşısını kameralar karşısında yaptırmayacak.

Dünya liderleri halkı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmaya teşvik için kameralar karşısında aşı olurken Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte yine herkesten farklı hareket ediyor.

Basın Sözcüsü Harry Roque, düzenlediği basın toplantısında, Duterte'nin kameralar karşısında aşı olmayacağını çünkü enjeksiyonun kolundan değil k**ından yapılmasını istediğini aktardı.

Philippines' President Duterte will not be given Covid jab in public because he's 'going to be injected in the a**' https://t.co/zPRL03fhmd — Daily Mail Online (@MailOnline) January 27, 2021

​Manila Bulletin sitesinin haberine göre Filipinlilerin yüzde 47'si aşı olmak istemiyor, yüzde 32'si ise aşı olacağını söylüyor.

Duterte, Rusya'nın Sputnik V aşısı henüz geliştirme aşamasındayken kobay olmak istediğini ve herkesin gözü önünde aşı olacağını söylemişti. Sputnik V aşısının Filipinler’de kullanımı için 9 Ocak'ta izin başvurusu yapılmıştı.

Filipinler, Çin'in Sinovac Biotech firmasının geliştirdiği aşıdan da tedarik etme kararı almıştı.

Duterte aşıda en öncelikli gurubun sağlık çalışanları olduğunu, hükümet yetkililerinin ise son sırada olduğunu belirtmişti. Ancak Ekim 2020'de Duterte'nin korumalarının aşı olduğu iddia ediliyor.