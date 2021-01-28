Kırgızistan'da devlet başkanlığına seçilen Caparov yemin etti

Kırgızistan’da oyların yaklaşık yüzde 80’ini alan ve devlet başkanlığı seçiminin galibi ilan edilen Sadır Caparov, bugün gerçekleştirilen törende yemin ederek ülkenin yeni devlet başkanı oldu.

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu’nun seçimlerin galibi ilan ettiği Caparov, bugün törenle ‘halkının birliğini ve ülkesinin güvenliğini korumaya’ yemin etti.

Göreve başlama töreninde Caparov, göçü bir trajedi olarak nitelendirdi.

Caparov, “Ben de, tüm vatanseverler gibi Kırgızistan’ın ekonomik açıdan gelişmiş, dinamik, güçlü ve özgür olmasını hayal ediyorum” ifadelerini kullandı.

Caparov, ayrıca Kırgızistan’ın insan haklarının gözetildiği, hukukun diktatörlüğünün olduğu, gençliğin geleceğe iyimserlikle baktığı bir ülke olmasını istediğini ifade etti.

Kırgızistan'da, 4 Ekim'deki parlamento seçimlerinden sonra başlayan protestoların ardından Merkez Seçim Komisyonu 6 Ekim’de seçim sonuçlarını geçersiz ilan etmişti. Parlamento seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov 15 Ekim'de görevinden istifa etmişti.

5-6 Ekim'de yaşanan protesto olayları sırasında cezaevinden çıkarılan eski Milliyetçi Ata Yurt Partisi Milletvekili Caparov, başbakan ve Ceenbekov'un istifa etmesi sonrasında bu görevleri üstlenmişti.

Ülkede seçmenler erken devlet başkanlığı seçimleri ve yönetim biçiminin belirlenmesine yönelik referandum içinse 10 Ocak’ta sandık başına gitmişti.

Daha sonra Kırgızistan Merkez Seçim ve Referandum Komisyonu Başkanı Nurcan Şaildabekova, düzenlediği basın toplantısında "Merkez Seçim Komisyonu erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını belirledi. Sadır Caparov oyların yüzde 79.2’sini alarak seçimin galibi oldu" ifadelerini kullanmıştı.