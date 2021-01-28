Avustralya'da bir kişi, saldırıya uğradığı timsahtan hayvanın çenesini ayırarak kurtuldu

Sağlık yetkilierinin verdiği bilgiye göre, 44 yaşındaki adam, Queensland'deki Placid Gölü'nde yüzerken, 1.5 ila 2 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen bir tuzlu su timsahının saldırısına uğradı.

Saldırıdan, hayvanın çenesini ayırarak kurtulduğu bildirilen yaralı adam en yakın hastaneye kaldırıldı.

#Caravonica - One patient was transported to Cairns Hospital in a stable condition after sustaining multiple minor lacerations, reportedly from a crocodile off Lake Placid Road at 12.43pm. — Queensland Ambulance (@QldAmbulance) January 28, 2021

​Yoğun bakım görevlisi Paul Sweeney, "Olay çok daha korkunç olabilirdi ancak olay yerine vardığımızda yaralı adam oldukça sakindi" dedi.

Sweeney ayrıca, yaralı adamın kafasında delinme izleri olduğunu da sözlerine ekledi.

Queensland Çevre Departmanı konuya ilişkin olarak, bölge halkını kuzey sularındaki timsah varlığı konusunda uyardı.