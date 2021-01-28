Biden'a 'askeri ilişkilerde yeni başlangıç' çağrısı yapan Çin Savunma Bakanlığı: Tayvan'ın bağımsızlığı, savaş çıkarır

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Biden'ın başkanlığıyla birlikte 'Çin ile ABD arasındaki askeri ilişkilerin yeni bir tarihi başlangıç noktasında olduğunu' söyledi. Washington'ın Pekin'i baskı altında tutma politikalarını 'imkansız görev' diye niteleyen sözcü, Tayvan'ın resmen bağımsızlık ilanının savaş anlamına geleceği uyarısını yaptı.

Koronavirüs pandemisinin çıkış ülkesi Çin'den, kendisine ticaret öncepheli stratejik savaş açmış Donald Trump'ın ABD Başkanlığı'ndan gittiğini, yerine Joe Biden'ın geldiğini görmesinin ardından, "Askeri ilişkilerde yeni başlangıç noktasındayız" açıklaması geldi.

Çin devletiyle bağlantılı Global Times gazetesi, Çin Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını haberleştirirken, 'Biden yönetimi ile askeri ilişkilerde yeni başlangıç noktası' unsurunu öne çıkardı. Ancak açıklamada, 'Washington'ın Çin'i kontrol ve baskı altında tutma politikalarında ısrar etmemesi gerektiği, zira bunu başaramayacağı ve Tayvan'ın resmen bağımsızlık ilanının savaş çıkaracağı' uyarısı da yapıldı.

“#China and the #US have started pragmatic exchanges in 2021, as the two #militaries held a video conference on Tuesday to Wednesday ...” https://t.co/SeAhof5Uw2 — Naval History and Strategy (@HistoryStrategy) January 28, 2021

'Çin ile ABD orduları ABD'li kayıp askerlerle savaş esirlerinin kalıntılarının aranması konusunda görüşme yaparken, Pekin'in riskleri yönetme konusunda Washington'a iletişim ve işbirliği işareti gönderdiğini' yazan Global Times, Çin Savunma Bakanlığı'nın askeri sözcüsü Wu Qian'ın bugünkü basın toplantısını aktardı.

'Çatışmadan karşılıklı saygı ve fayda temelinde'

Trump dönemine atıfla "Çin'i kontrol ve baskı altına almak, imkansız bir girişimdir" diyen Wu, Biden'ın başkanlığıyla birlikte geleceğe bakıldığında, 'Çin ile ABD arasındaki askeri ilişkilerin şimdi yeni bir tarihi başlangıç noktasında olduğunu' söyledi.

Sözcü, 'yeni ABD yönetiminin diyaloğun artırılması, işbirliğine odaklanılması, görüş ayrılıklarının idare edilmesi ve ikili ilişkilerin ihtilafsız, çatışmasız şekilde karşılıklı saygı ve fayda temelinde sağlıklı ve istikrarlı olarak geliştirilmesine yönelik ısrarla çaba gösterilmesi için Çin'le birlikte çalışabilmesini umduklarını' dile getirdi.

'Biden döneminde ABD ordusunun Trump yönetiminin gerilimi tırmandırma adımlarını takip etmemesi' çağrısında bulunan Wu, 'Çin ordusunun gerilimi düşürmek ve daha fazla işbirliği başlatmak istediğini' belirtti.

'ABD'nin endişelerine Çin'in verdiği önemin göstergesi'

Çin ile ABD ordularının 2021'de pragmatik temasa geçerek salı ve çarşamba günleri ABD'li askerlerin kalıntılarının aranması konusunda video konferans düzenlediğini ve ABD'nin endişeli olduğu konular ve işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu paylaşan Çinli askeri sözcü, bunun 'Çin'in ABD'nin insani alandaki endişeleri dikkate aldığının göstergesi olduğuna' dikkat çekti.

'Orta noktada buluşalım'

'ABD'den aynı profesyonel ruhla orta yolda Çin'le buluşmasını beklediklerinin' altını çizen Wu, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Tayvan Boğazı'ndaki operasyonlarından söz ederken, 'Tayvan'ın Çin topraklarının ayrılmaz parçası, Tayvan sorununun Çin'in içişleri olduğu ve dış müdahaleye izin vermeyecekleri' tezini tekrarladı.

Tayvan Boğazı'ndaki operasyonların 'dış müdahale ve Tayvan'ın ayrılıkçı provokasyonlarına sert karşılık olduğunu' dile getiren Çinli askeri sözcü, "Tayvan'ın bağımsızlığı savaş demektir" diye konuştu.

Açıklamayı değerlendiren Çinli analistler, 'bunun sadece Tayvan'a değil, Tayvan'ın ayrılıkçı emellerini destekleyen ABD'ye de uyarı olduğunu' söyledi.