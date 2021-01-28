Kayıt
21:32 28 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Çin- Güney Çin Denizi

    Biden'a 'askeri ilişkilerde yeni başlangıç' çağrısı yapan Çin Savunma Bakanlığı: Tayvan'ın bağımsızlığı, savaş çıkarır

    © REUTERS / Stringer
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102863/97/1028639717_0:94:3500:2063_1200x675_80_0_0_5d42f67eff86c33851b87494899f8bd2.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/202101281043683670-bidena-askeri-iliskilerde-yeni-baslangic-cagrisi-yapan-cin-savunma-bakanligi-tayvanin-bagimsizligi/

    Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Biden'ın başkanlığıyla birlikte 'Çin ile ABD arasındaki askeri ilişkilerin yeni bir tarihi başlangıç noktasında olduğunu' söyledi. Washington'ın Pekin'i baskı altında tutma politikalarını 'imkansız görev' diye niteleyen sözcü, Tayvan'ın resmen bağımsızlık ilanının savaş anlamına geleceği uyarısını yaptı.

    Koronavirüs pandemisinin çıkış ülkesi Çin'den, kendisine ticaret öncepheli stratejik savaş açmış Donald Trump'ın ABD Başkanlığı'ndan gittiğini, yerine Joe Biden'ın geldiğini görmesinin ardından, "Askeri ilişkilerde yeni başlangıç noktasındayız" açıklaması geldi.

    Çin devletiyle bağlantılı Global Times gazetesi, Çin Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını haberleştirirken, 'Biden yönetimi ile askeri ilişkilerde yeni başlangıç noktası' unsurunu öne çıkardı. Ancak açıklamada, 'Washington'ın Çin'i kontrol ve baskı altında tutma politikalarında ısrar etmemesi gerektiği, zira bunu başaramayacağı ve Tayvan'ın resmen bağımsızlık ilanının savaş çıkaracağı' uyarısı da yapıldı. 

    'Çin ile ABD orduları ABD'li kayıp askerlerle savaş esirlerinin kalıntılarının aranması konusunda görüşme yaparken, Pekin'in riskleri yönetme konusunda Washington'a iletişim ve işbirliği işareti gönderdiğini' yazan Global Times, Çin Savunma Bakanlığı'nın askeri sözcüsü Wu Qian'ın bugünkü basın toplantısını aktardı.

    'Çatışmadan karşılıklı saygı ve fayda temelinde'

    Trump dönemine atıfla "Çin'i kontrol ve baskı altına almak, imkansız bir girişimdir" diyen Wu, Biden'ın başkanlığıyla birlikte geleceğe bakıldığında, 'Çin ile ABD arasındaki askeri ilişkilerin şimdi yeni bir tarihi başlangıç noktasında olduğunu' söyledi. 

    Sözcü, 'yeni ABD yönetiminin diyaloğun artırılması, işbirliğine odaklanılması, görüş ayrılıklarının idare edilmesi ve ikili ilişkilerin ihtilafsız, çatışmasız şekilde karşılıklı saygı ve fayda temelinde sağlıklı ve istikrarlı olarak geliştirilmesine yönelik ısrarla çaba gösterilmesi için Çin'le birlikte çalışabilmesini umduklarını' dile getirdi.

    'Biden döneminde ABD ordusunun Trump yönetiminin gerilimi tırmandırma adımlarını takip etmemesi' çağrısında bulunan Wu, 'Çin ordusunun gerilimi düşürmek ve daha fazla işbirliği başlatmak istediğini' belirtti. 

    'ABD'nin endişelerine Çin'in verdiği önemin göstergesi'

    Çin ile ABD ordularının 2021'de pragmatik temasa geçerek salı ve çarşamba günleri ABD'li askerlerin kalıntılarının aranması konusunda video konferans düzenlediğini ve ABD'nin endişeli olduğu konular ve işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu paylaşan Çinli askeri sözcü, bunun 'Çin'in ABD'nin insani alandaki endişeleri dikkate aldığının göstergesi olduğuna' dikkat çekti. 

    'Orta noktada buluşalım'

    'ABD'den aynı profesyonel ruhla orta yolda Çin'le buluşmasını beklediklerinin' altını çizen Wu, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Tayvan Boğazı'ndaki operasyonlarından söz ederken, 'Tayvan'ın Çin topraklarının ayrılmaz parçası, Tayvan sorununun Çin'in içişleri olduğu ve dış müdahaleye izin vermeyecekleri' tezini tekrarladı. 

    Tayvan Boğazı'ndaki operasyonların 'dış müdahale ve Tayvan'ın ayrılıkçı provokasyonlarına sert karşılık olduğunu' dile getiren Çinli askeri sözcü, "Tayvan'ın bağımsızlığı savaş demektir" diye konuştu. 

    Açıklamayı değerlendiren Çinli analistler, 'bunun sadece Tayvan'a değil, Tayvan'ın ayrılıkçı emellerini destekleyen ABD'ye de uyarı olduğunu' söyledi.

    Etiketler:
    ABD ordusu, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Çin Savunma Bakanlığı, Wu Qian, Savaş, Bağımsızlık ilanı, Bağımsızlık, askeri işbirliği, Askeri ilişkiler, Joe Biden, Donald Trump, ABD, Tayvan, Çin
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Sıcak havayı fırsat bilenler sahil ve parkları doldurdu, bağ ve bahçe işlerine yöneldi.
    Karadeniz'de kış aylarının sıcaklık rekoru kırıldı
    Karikatür
    Blinken: Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak S-400 edinmesi kabul edilemez
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet