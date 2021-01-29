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    Japonya'da iş bulma oranında son 45 yılın en sert düşüşü

    © AP Photo / Koji Sasahara
    Asya & Pasifik
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    Japonya, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu ekonomik şartlarda, yıllık bazda iş bulma oranında son 45 yılın en sert düşüşünü yaşadı.

    Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığının yayımladığı verilere göre, ülke genelinde iş bulma oranı geçen yıl, 1975'ten beri en sert düşüşle 0.42 puan gerileyerek 1.18 oldu. Bu oran, iş arayan her 100 kişiye 118 istihdam imkanı anlamına geliyor. 

    Geçen yıl Japonya'da 12 aylık ortalama işsizlik oranı, son 11 yılda ilk kez artış gösterdi. İşsizlik oranı yüzde 0.4 yükselerek, 2020'de yıllık bazda yüzde 2.8 olarak gerçekleşti.

    Ülke genelinde işsizlerin sayısı 290 bin artışla 1.91 milyon, iş gücü sayısı 480 bin azalarak 66.7 milyon oldu. Düzenli işçi sayısı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla 360 bin artışla 35.4 milyona yükseldi. 

    ​En çok etkilenen otel ve restoranlar oldu

    Salgından etkilenen firmaların işten çıkarma ya da kontrat yenilememe oranlarındaki artış sonucu, düzensiz işçilerin sayısı aynı dönemde 750 bin düşüşle 20.9 milyona geriledi. Ücretsiz izin verilenlerin sayısı ise, karşılaştırılabilir verilerin kayda geçmeye başladığı 1968’ten beri rekor yükselişle, 2020'de 800 bin artış göstererek 2.56 milyona ulaştı.

    Sektörler arasından otel ve restoran işletmelerin dahil edildiği hizmet sektörü, 290 bin düşüşle en büyük işçi kaybını yaşadı. 

    '2. Dünya Savaşı sonrası dönemin en büyük krizi'

    Kyodo Ajansı'na konuşan Daima Araştırmalar Merkezi analisti Tamura Munehisa, ortaya çıkan verilerin, salgının ülke ekonomisine etkisini "İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin en büyük krizi" olarak niteledi.

    Japonya'da aylık bazda işsizlik oranı Aralık 2020'de değişmeyerek yüzde 2.9'da kaldı.

    Ülkenin iş bulma oranı 1973 petrol krizi sonrası 1975'te 0.59 puan, 2008 finansal krizi sonrası 2009'da ise 0.41 puan düşüş yaşamıştı. Japonya'nın işsizlik oranları 2015'te yüzde 3.4, 2016'da yüzde 3.1, 2017'de yüzde 2.8, 2018'de yüzde 2.4 ve 2019'da 2.3 olarak gerçekleşmişti. 

    Nüfusun yarısının yaşadığı ve ülke ekonomisinin yüzde 60'ının kümelendiği başkent Tokyo dahil 11 eyalette Kovid-19'a karşı uygulanan olağanüstü hal (OHAL) şartlarının 7 Şubat'ta son bulması bekleniyor.

    Etiketler:
    bakanlık, Tokyo, Ekonomi, düşüş, , işsizlik, Japonya
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