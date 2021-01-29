Araştırma: Hindistan'daki WhatsApp kullanıcılarının yüzde 82'si yeni değişikliğe karşı

WhatsApp, son güncellemesinde, 2018'de başlatılan 'Business' uygulamasında verilerin Facebook ile paylaşıldığını açıklamıştı.
Ankete katılanların yüzde 37'si gizlilik güncellemesinin ciddi bir ihlal olduğunu düşünürken, kalan kullanıcılar ise bir karar vermek için daha fazla ayrıntı beklediklerini açıkladı.
Ankete katılanların yüzde 22'si WhatsApp’ın Business uygulamasının kullanıcılarıydı. Business kullanıcılarının çoğu Signal ve Telegram gibi alternatiflere kaydolmak istediğini açıkladı.
Öte yandan, katılımcıların yüzde 29'u uygulamaları bir ay içinde, yüzde 25'i bir hafta içinde değiştirebileceklerini söyledi ve yüzde 18'i ise çoktan değiştirdiklerini söyledi.
Indians react to #WhasAppPrivacyPolicy inclining against the update.— Radhika Parashar (@_RadhikaReports) January 28, 2021
Indian market research firm -- Better World–BM Nxt. conducted a study among 565 respondents between 9 January and 25 January 2021. @SputnikInt pic.twitter.com/BOWu0DAkG9
Çalışmada ayrıca, kullanıcılar hükümetin bu konuda ne yapması gerektiğini konusunda da görüş bildirdiler.
Katılımcıların yüzde 33'ü kullanıcıların en iyi karar vericiler olduklarını düşünürken, yüzde 24'ü ise hükümetin WhatsApp'tan değişiklikleri geri çekme talebinde bulunması gerektiğini söyledi. Katılımcıların yüzde 43'ü ise kullanıcı verilerini toplayıp paylaşabilecek diğer uygulamalar için daha bütünsel bir düzenleme yapılması gerektiğini görüşünde.
The government of India, as of now, has asked for detailed response from #WhatsApp over its privacy update notification.— Radhika Parashar (@_RadhikaReports) January 28, 2021
In a letter to WhatsApp CEO, Indian IT ministry has also suggested that the app withdraws its policy update for India, which is its biggest global market. pic.twitter.com/fL2TFhaNNs
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