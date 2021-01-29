Araştırma: Hindistan'daki WhatsApp kullanıcılarının yüzde 82'si yeni değişikliğe karşı

WhatsApp, son güncellemesinde, 2018'de başlatılan 'Business' uygulamasında verilerin Facebook ile paylaşıldığını açıklamıştı.

Hintli pazar araştırma şirketi Better World – BM Nxt tarafından yapılan araştırmaya göre, Hindistan'daki WhatsApp kullanıcılarının yüzde 82'si WhatsApp'taki yeni değişikliğe karşı olduğunu açıkladı.

Ankete katılanların yüzde 37'si gizlilik güncellemesinin ciddi bir ihlal olduğunu düşünürken, kalan kullanıcılar ise bir karar vermek için daha fazla ayrıntı beklediklerini açıkladı.

Ankete katılanların yüzde 22'si WhatsApp’ın Business uygulamasının kullanıcılarıydı. Business kullanıcılarının çoğu Signal ve Telegram gibi alternatiflere kaydolmak istediğini açıkladı.

Öte yandan, katılımcıların yüzde 29'u uygulamaları bir ay içinde, yüzde 25'i bir hafta içinde değiştirebileceklerini söyledi ve yüzde 18'i ise çoktan değiştirdiklerini söyledi.

Indians react to #WhasAppPrivacyPolicy inclining against the update.



Indian market research firm -- Better World–BM Nxt. conducted a study among 565 respondents between 9 January and 25 January 2021. @SputnikInt pic.twitter.com/BOWu0DAkG9 — Radhika Parashar (@_RadhikaReports) January 28, 2021

​Çalışmada ayrıca, kullanıcılar hükümetin bu konuda ne yapması gerektiğini konusunda da görüş bildirdiler.

Katılımcıların yüzde 33'ü kullanıcıların en iyi karar vericiler olduklarını düşünürken, yüzde 24'ü ise hükümetin WhatsApp'tan değişiklikleri geri çekme talebinde bulunması gerektiğini söyledi. Katılımcıların yüzde 43'ü ise kullanıcı verilerini toplayıp paylaşabilecek diğer uygulamalar için daha bütünsel bir düzenleme yapılması gerektiğini görüşünde.