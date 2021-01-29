Xiaomi dünyanın tamamen kablosuz en hızlı şarj teknolojisini duyurdu

Xiaomi, elektronik cihazları tamamen temassız ve en hızlı şekilde şarj edebilecek olan yeni teknolojik aleti dünya kamuoyuyla paylaştı.

Xiaomi, elektronik cihazları birkaç metre yarıçaplık bir mesafe içinde şarj edebilen bir kablosuz şarj sistemi olan "Mi Air Charge Technology"yi kamuoyuna duyurdu.

Revolutionizing the current wireless charging methods, #MiAirCharge Technology charges your devices remotely, without cables and charging stands. Let's see it in action! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/9bD0Awul4s — Xiaomi (@Xiaomi) January 29, 2021

​Xiaomi'nin paylaştığı bilgiye göre, bu yeni teknolojiyle birden fazla cihaz aynı anda 5W gücünde şarj edilebiliyor ve fiziksel engellerin şarj verimliliğini azaltmayacağı iddia ediliyor.

​Konuya ilişkin Xiaomi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bu bilim kurgu değil, teknoloji" ifadeleri kullanıldı.

It's not science fiction, it's technology.



Find out more about Mi Air Charge Technology, our self-developed remote charging technology here. #InnovationForEveryone — Xiaomi (@Xiaomi) January 29, 2021

Xiaomi, teknolojinin akıllı saatler ve spor bilekliklerde de çalışacağını belirtti. Şirketin, bir hedef olarak aynı teknolojiyi lambalar, hoparlörler ve akıllı ev cihazlarında kulanılacak hale getirmek istediği belirtiliyor. Ancak bir Xiaomi temsilcisi, The Verge'e verdiği demeçte, bu teknolojiyi ortaya çıkarmanın henüz mümkün olmadığını belirtti.