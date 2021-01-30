Çin'de yolsuzlukla suçlanan eski portföy yöneticisi idam edildi

Çin'de devlete ait Huarong Varlık Yönetimi Şirketi'nin yolsuzluk, rüşvet ve çok eşlilikle suçlanan eski Başkanı Lai Xiaomin, Tiencin İkinci Orta Halk Mahkemesi tarafından idam edildi.

Çin medyasının aktardığına göre, Komünist Parti'nin eski bir üst düzey üyesi ve devlet kontrolündeki en büyük varlık yönetim şirketlerinden Huarong Varlık Yönetimi'nin eski başkanı Lai Xiaomin idam edildi.

Lai'nin, Tiencin İkinci Orta Halk Mahkemesi tarafından 5 Ocak'ta yolsuzluk, rüşvet ve çeşitli suçlardan verilen idam cezası, başkent Pekin'de bulunan Yüksek Halk Mahkemesi tarafından onandığı, bu kararının ardından Tiencin İkinci Orta Halk Mahkemesi'nin idam cezasını dün sabah uyguladığı bildirildi.

Lai Xiaomin, 2018’de parti disiplini ve kanun ihlalleri nedeniyle partiden ihraç edilmiş ve hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yapılan soruşturma sırasında, Lai Xiaomin’in ciddi ihlallerde bulunduğu, 'tutarsız yönetim sonucu şirketin temel mesleki sorumluluklarından ciddi şekilde saptığı' ve ayrıca kötü politik etkiye yol açtığı ortaya çıkmıştı.

Eski yöneticinin farklı politik oyunlarda yer aldığı, bazı kişilerin 'kariyer merdiveninden tırmanmasına' yardımcı olduğu, inceleme ve denetimlere engel olduğu tespit edilmişti. Eski Huarong Başkanı'nın büyük miktarda para dahil pahalı hediyeler aldığı, pahalı restoran ve kulüplerde yasa dışı olarak ziyafetler düzenlediği, resmi konumunu kişisel çıkarlar için kullandığı, ayrıca kamu malına el koyduğu ortaya çıkarılmıştı.

Başka bir kadınla yasak bir ilişki yürüttüğü ve bu ilişkiden çocukları olduğu tespit edilen Lai'nin, tüm kişisel varlıklarına el konulması ve siyasi haklarından mahrum bırakılmasına karar verilmişti.