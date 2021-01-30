Uçak yolcuları, ekstra bagaj ücreti vermek istemeyince 20 dakikada 30 kilo portakalı yediler

Çin'in Yünnan bölgesindeki bir havalimanında uçağa biniş sırasında 30 kilo portakal için istenen, 300 Yuan'lık (yaklaşık 340 TL) ekstra bagaj ücreti ödemek istemeyen 4 kişi, portakalların hepsini yedi.

Yünnan'ın başkenti Kunming'deki havalimanında yaşanan olayda 4 kişi, buradan 30 kilo portakal aldı. Havalimanında, havayolu yetkilileri belirlenen bagaj ağırlığını aştıkları için ek ücret ödemeleri gerektiğini ve, 300 Çin Yuanı (yaklaşık 340 TL) ek bagaj masraf çıktığını belirtti. Yolcular, ekstra ücret ödemek istemeyince 30 kilo portakalı da yedi.

Global Times'a konuşan Wang isimli yolcu, portakalları bitirmelerinin 20-30 dakika sürdüğünü söylerken, "Bir daha asla portakal yemek istemiyoruz" dedi.