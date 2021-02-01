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    Myanmar'da darbe: Ülke lideri gözaltına alındı, 1 yıllık olağanüstü hal ilan edildi

    © REUTERS / Ye Aung Thu
    Asya & Pasifik
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    Myanmar lideri Aung San Suu Çii ve Devlet Başkanı Win Myint'in gözaltına alındığı bildirildi. Myanmar ordusu, üst düzey siyasetçilerin 'seçim hilesine' yanıt olarak gözaltına alındığını açıklayarak ülke yönetimine el koyduğunu ve ülkede 1 yıllık olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

    Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından Myanmar'da iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği Sözcüsü Myo Nyunt, Reuters'a yaptığı açıklamada ülke lideri Aung San Suu Çii, Devlet Başkanı Win Myint ve partinin diğer üst düzey isimlerinin abahın erken saatlerinde gözaltına alındığını kaydetti.

    Nyunt, açıklamasında "Halkımızdan düşünmeden karşılık vermemesini ve yasalara uygun şekilde hareket etmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

    Sözcü, ayrıca kendisinin de gözaltına alınasını beklediğini belirterek "Şu anda şahit olduğumuz durum karşısında, ordunun darbe yaptığını varsaymalıyız" ifadelerini kullandı.

    Ülke yönetimine el koyduğunu açıklayan Myanmar ordusu, siyasetçilerin 'seçim hilesine' yanıt olarak gözaltına alındığını ve ülkede 1 yıllık olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

    Myanmar parlamentosunun bugün açılması bekleniyordu

    Başkent Nepido'daki Myanmar parlamentosunun 'seçimde hile' tartışmalarının gölgesinde bugün açılması bekleniyordu.

    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 29 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Myanmar'daki 'son gelişmeleri büyük endişeyle takip ettiğini' belirterek tüm tarafları 'provokasyonun her türlüsünden kaçınmaya, 8 Kasım genel seçim sonuçlarına saygı duymaya ve demokratik normlara bağlı kalmaya' çağırmıştı.

    Genelkurmay Başkanı, Anayasa'nın feshedilebileceğini açıklamıştı

    Myanmar'da Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta iktidardaki Aung San Suu Çii'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçimde ordunun sonuçların belirlenmesinde hile yapıldığı iddialarını yalanlamıştı.

    Myanmar Genelkurmay Başkanı Hlaing, 27 Ocak'ta kanunların düzgün şekilde uygulanmaması halinde Anayasa'nın feshedilebileceğini söylemişti. Ancak Myanmar ordusundan (Tatmadaw) 30 Ocak'ta yapılan açıklamada, Hlaing'in 'Anayasa'nın feshedilebileceğine' dair açıklamalarının 'darbe' tehdidi olmadığı savunulmuştu.

    Ordunun desteklediği ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP), 26 Kasım 2020'de, Myanmar’da 8 Kasım 2020'de düzenlenen ve iktidardaki Ulusal Demokrasi Birliği'nin (NLD) kazandığı seçimde 'oyların yeniden sayılması' çağrısında bulunmuştu.

    Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Ang San Suu Çii'nin liderliğindeki NLD, seçimde 642 sandalyeli ulusal meclisteki 346 sandalyeyi kazanarak hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaşmıştı.

    Ordunun desteklediği ana muhalefetteki USDP, 25 sandalye ile ikinci sırada yer alırken Şan eyaletindeki etnik grupları temsil eden Demokrasi İçin Şan Milletleri Partisi (SNLD), 15 sandalyeyle üçüncü olmuştu.

    Myanmar'da ordunun 2008'de hazırladığı Anayasa, iktidar partisinin meclisin kontrolünü sağlamasına engel oluyor. Ordu, Anayasa'nın değiştirilmesini önleyebilmek için Meclis üyelerinin yüzde 25'ini seçim olmadan atıyor, bazı kilit bakanlıklar da askerlerin elinde bulunduğundan hükümet üzerinde doğrudan kontrol uyguluyor.

    İki meclisli parlamenter sistemle yönetilen Myanmar'da Senato 224, Temsilciler Meclisi 440 üyeden oluşuyor.

    Ordu tarafından 56 senatör ve 110 milletvekilinin atandığı ülkede her iki meclisten toplam 322 sandalye elde eden parti, hükümet kuracak çoğunluğu sağlıyor.

    İngiltere'nin Asya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Nigel Adams, Myanmar'daki seçimlerde azınlıkların bulunduğu bölgelerde seçime katılımın engellendiğini, Myanmarlı yetkililerin ilk fırsatta buralarda 'özgür ve adil seçimleri' yapması gerektiğini ifade etmişti.

    Avrupa Birliği (AB) de Myanmar hükümetine çağrı yaparak ülkedeki demokratik sürece Arakanlı Müslümanların da olduğu tüm etnik, dini ve azınlıkların dahil edilmesini istemişti.

    Ülkede 8 Kasım 2020 seçimlerinde 5 milyonu ilk kez olmak üzere 37 milyon seçmen oy kullanmış, yaklaşık 7 bin aday, toplam 1171 ulusal ve yerel meclislerdeki sandalyeler için yarışmıştı.

    Yeni İleti
    • 06:32

      ABD'den Myanmar'daki darbeye tepki

      Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Myanmar'daki darbe sürecinden endişe duyduğunu ve Myanmar'ın demokratik kurumlarını güçlü bir şekilde desteklemeye devam ettiğini açıkladı. 

      Konuyla ilgili açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "ABD, Myanmar ordusunun, Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii ile diğer sivil yetkilileri gözaltına alması dahil ülkedeki demokratik geçiş sürecinin altını oymak üzere attığı adımlardan endişe duyuyor" ifadelerine yer verdi. 

      ABD Başkanı Joe Biden'ın Myanmar'daki darbeye ilişkin Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan bilgi aldığını belirten Psaki, "Myanmar'ın demokratik kurumlarına desteğimizi sürdürüyor, bölgesel ortaklarımızla koordinasyon içerisinde orduya ve diğer tüm taraflara demokratik normlara ve hukuk devleti esaslarına uymaları ve gözaltına alınanların bugün serbest bırakılması çağırısında bulunuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.  

      ABD'nin Myanmar'daki seçim sonuçlarını değiştirmeye veya ülkenin demokratik geçiş sürecini engellemeye yönelik tüm girişimlere karşı olduğunu kaydeden Psaki, "Bu adımlar geri atılmazsa ABD, sorumlulara karşı adım atacak" uyarısında bulundu. 

    • 05:29

      Myanmar ordusu, ülke yönetiminin ordu başkomutanı Min Aung Hlaing'e devredildiğini duyurdu

      Reuters ajansının haberine göre, Myanmar ordusu tarafından yapılan açıklamada ülke yönetiminin Başkomutan Min Aung Hlaing'e devredildiği duyuruldu.

      Bunun öncesinde ise ordunun, ülkenin en büyük kenti Yangon'un belediye binasını ele geçirdiği bildirildi.

    • 05:22

      Myanmar'da ordu 1 yıllık olağanüstü hal ilan etti

      Reuters ajansının aktardığına göre, ülkedeki yüksek profilli siyasetçileri 'seçim hilesi' gerekçesiyle gözaltına alan Myanmar ordusu, ülkede 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.

    • 05:19

      Myanmar ordusundan açıklama: Gözaltılar seçim hilesine yanıt olarak gerçekleştirildi

      Myanmar ordusu, ülkede darbe yaşandığı haberlerinin ardından yaptığı açıklamada, ülkedeki üst düzey yetkililere yönelik gözaltıların seçim hilesine yanıt olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

    • 05:11

      Biden, Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'dan bilgi aldı

      Myanmar'da darbe yaşandığı yönündeki haberleri takiben Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'den yazılı açıklama geldi.

      ABD'nin haberler konusunda 'endişeye kapıldığı' belirtilen açıklamada, ayrıca Başkan Joe Biden'ın, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan bilgi aldığı belirtildi.

      Açıklamada, "ABD, son seçimlerin sonucunu değiştirme veya Myanmar'da demokratik geçişi engelleme girişimlerine karşı çıkıyor ve bu adımlar tersine çevrilmezse sorumlulara karşı önlemler alacaktır" ifadelerine yer verildi.

    • 03:40

      Nepido'da telefon ve internet hatları kesildi

      BBC'nin haberine göre, Nepido'da telefon ve internet hatları kesildi. Ayrıca 14 bölgedeki bölge liderlerinin aileleri, liderlerin askerler tarafından evlerinden 'alındığını' ifade etti.

    • 03:33

      'Ülke liderleri ve siyasetçiler gözaltına alınıyor'

      Sosyal medyada yer bulan görüntülerde ülkenin önde gelen isimleri ve siyasetçilerinin gözaltına alındığı ifade edildi.

    • 03:32

      Devlet kanalının yayınında aksaklık

      Ülkenin kamu yayın kuruluşu Myanmar Radyo ve Televizyon Kurumu (MRTV), Facebook üzerinden yaptığı açıklamada 'iletişim problemleri' nedeniyle düzenli yayın yapamadıkları bilgisini paylaştı.

    • 03:31

      'Başkent sokaklarında askerler var'

      BBC kanalının aktardığına göre, şu an ülkenin başkenti Naypyitaw ve en büyük kenti Yangon sokaklarında askerler bulunuyor.

    • 03:30

      'Ordunun darbe yaptığını varsaymalıyız'

      Myanmar'da iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği Sözcüsü Myo Nyunt, AFP'ye yaptığı açıklamada "Şu anda şahit olduğumuz durum karşısında, ordunun darbe yaptığını varsaymalıyız" ifadelerini kullandı.

    Canlı
    Myanmar'da darbe: Ülke lideri gözaltına alındı, 1 yıllık olağanüstü hal ilan edildi
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    Etiketler:
    Ordu, Darbe, Gözaltı, Win Myint, Aung San Suu Çi, Myanmar
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