Çin Maliye Bakanlığı: Devlet firmaları koronavirüse rağmen gelir artışı sağladı

Çin Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Çin devlet firmaları, geçtiğimiz yılda Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerine rağmen gelir artışı sağladı.

Çin Maliye Bakanlığı, devlet şirketlerinin işletme girdilerinin 2020 yılında, bir yıl öncesine kıyasla yüzde 2.1 oranında artarak 63 trilyon 290 milyar yuana (yaklaşık 9 trilyon 780 milyar dolara) çıktığını; bunun da ilk 11 ayda kaydedilmiş olan düzeye göre 1.3 puanlık bir artışa denk geldiğini bildirdi.

Yine bir yıl öncesine kıyasla merkezi hükümetin yönettiği devlet şirketlerinin gelirlerinin yüzde 1,9 kadar azalmasına karşılık yerel düzlemde yönetilen firmalar yüzde 7,5 oranında gelir artışı gösterdiler.

Devlet şirketleri geçtiğimiz yılda, karlarının ise yüzde 4.5 oranında düştüğünü belirtti. Düşüş, 2020 yılı ocak-kasım döneminde yüzde 6.1 kadardı. Ancak sadece aralık ayında devlet girişimlerinin tümünün toplam karları bir yıl öncesinin aralık ayına kıyasla yüzde 13.8 arttı.

Yukarıda verilen sayılar finans şirketlerini dışarıda tutmakta olup merkezi hükümet tarafından işletilen ve eyalet düzeyindeki bölgelerdeki devlet şirketlerine ilişkindir.