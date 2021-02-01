Güney Kore'ye sığınan Kuzey Koreli diplomat: ABD'nin ısrarı nafile, Kim tümden nükleer silahsızlanmaya gidemez

Kuzey Kore'nin eski Kuveyt Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ryu Hyun-woo, ailesiyle birlikte bir yıldan uzun süre önce Güney Kore'ye sığındığının ortaya çıkmasından beri ilk röportajını verdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile 2 zirve yapıp nükleer silahlarla ilgili adımlar ve vaatler alan, ama bunun devamını getirmeyen Donald Trump'ın ABD Başkanlığını Joe Biden'a devretmesi sonrası, Washington'ın yeni Pyongyang politikası merak konusu.

'Rejimin hayatta kalmasının anahtarı nükleer silahlar'

Böyle bir dönemde ABD merkezli CNN'e konuşan Güney Kore'ye sığınmış Kuzey Koreli diplomat Ryu Hyun-woo, 'Kim'in nükleer silahlardan vazgeçmeyeceği, ama ekonomiyi felç eden uluslararası yaptırımları bertaraf edebilmek için nükleer silahlarda azaltmaya gitmeyi müzakere edebileceğini' söyledi.

North Korea's former acting ambassador to Kuwait believes Kim Jong Un will not give up his nuclear arsenal, but may be willing to negotiate an arms reduction for relief from the international sanctions crippling Pyongyang's economy https://t.co/mgXJE7EvTN — CNN Philippines (@cnnphilippines) February 1, 2021

"Kuzey Kore'de nükleer güç ile rejimin istikrarı doğrudan birbirine bağlı" diyen Ryu, 'Kim'in büyük ihtimalle rejimin hayatta kalmasının anahtarını nükleer silahlarda gördüğünü' dile getirdi.

North Korea’s former acting ambassador to Kuwait believes Kim Jong Un will not give up his nuclear arsenal, but may be willing to negotiate an arms reduction for relief from the international sanctions.



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'Önceki ABD yönetimlerinin Kuzey Kore ile müzakerelerde en baştan tümden nükleer silahlardan arınma talep ederek kendilerini köşeye sıkıştırdığını' belirten eski diplomat, "ABD (Kuzey Kore'yi) nükleer silahsızlandırmadan geri adım atamaz ve Kim Jong Un nükleer silahsızlanmayı gerçekleştiremez" saptamasını yaptı.

"The US can't back down from denuclearization and Kim Jong Un cannot denuclearize."



North Korea's former acting ambassador to Kuwait believes Kim Jong Un will not give up his nuclear arsenal. https://t.co/sSSHP7lYyK — CNN International (@cnni) February 1, 2021

'Kızımız için'

Düşman kardeş' ülkeye iltica eden Kuzey Koreli diplomatlar kervanının son halkası olan eski Kuveyt Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ryu'nun Eylül 2019'da ailesiyle Güney Kore'ye sığındığı ancak geçen hafta kamuoyuna açıklandı.

Eşiyle birlikte ergen kızlarına daha iyi bir hayat sunmak istediklerini, bu yüzden Kuveyt'te yaşarken bir ay boyunca kaçış planı yaptıklarını anlatan Ryu, yakalanmaları halinde Kuzey Koreli ajanlarca Pyonyang'a götürülüp cezalandırılacak olmalarının kesin olmasına rağmen bu tehlikeyi göze aldıklarını belirtti.

Kızlarına okula götüreceklerini söyleyip yolda "Özgürlüğü bulmak için annen ve babanla gel" dediklerini, önce şoke olan kızlarının sonunda "Tamam" dediğini aktaran Ryu, böylece ailesini Güney Kore'nin Kuveyt Büyükelçiliğine götürdüğünü söyledi.