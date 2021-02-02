Protestocu Hintli çiftçiler Modi'nin talebiyle hesaplarının engellendiği Twitter'da Rihanna'nın desteğini aldı

Dünyaca ünlü şarkıcı, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin talebine boyun eğip protestocu çiftçilerin 250 hesabını engelleyen Twitter'da çiftçilere destek verdi. "Niye bunun hakkında konuşmuyoruz?! #ÇiftçiProtestosu" diye tweetleyen Rihanna, çiftçilerin protesto kamplarında internetin kesildiğine dair haberi paylaştı.

Ünü ABD'den tüm dünyaya yayılan Barbados asıllı şarkıcı Rihanna, Hindistan'da Hindu milliyetçisi Başbakan Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) iktidarının büyük şirketler lehine tarım sektörünü liberalleştiren yasasına karşı aylardır protesto düzenleyen çiftçilere destek verdi.

'Niye bunun hakkında konuşmuyoruz?!'

Aynı zamanda 'Savage x Fenty' adlı iç çamaşırı markasının da sahibi olan pop ve R&B kraliçesi, 26 Ocak Cumhuriyet Bayramı'nda Traktör Yürüyüşü düzenleyip Delhi'de polis ablukasını kıran çiftçilerin ardından geri döndükleri başkentin çevresindeki kamplarda internet hizmetlerinin kesilmesine tepki gösterdi.

Rihanna Stops The Music For A Tweet About Farmers' Protest https://t.co/TW11bep9IR pic.twitter.com/qmjbVmsjyu — NDTV (@ndtv) February 2, 2021

"Niye bunun hakkında konuşmuyoruz?! #ÇiftçiProtestosu" diye tweetleyen Rihanna, çiftçilerin protesto kamplarında internetin kesildiğine dair haberi paylaştı.

Öncesinde Twitter da Hindistan Başbakanı Nareandra Modi'nin talebine boyun eğip protestocu çiftçilerin 250 hesabını geçici olarak engellemişti.

Her türlü engelleme

Çiftçilerin aylardır devam eden tarım yasası protestolarının merkez üssü olan Delhi'nin Singhu, Ghazipur ve Tikri sınır bölgelerinde cumartesi başlayan internet kesintisi en az çarşamba 17:00'ye kadar yürürlükte olacak şekilde iki kez uzatılmış durumda.

Uttar Pradeş eyaleti hükümeti de protestoculara perşembe gecesine dek Ghazipur - Delhi sınırını terk etmeleri talimatını verdi.

Delhi sınırlarında çiftçilerin tekrar başkentin merkezine yürümesini engellemek için yollar kazıldı ve devasa bariyerler yerleştirildi.

Ancak çiftçiler yasa tümden iptal edilene dek direnmeye devam edeceklerini söylüyor.