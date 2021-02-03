Modi hükümeti Hintli çiftçilere destek açıklayan uluslararası şöhretlere kızdı: Çıkar odaklarına hizmet eden sorumsuzlar

1.35 milyar nüfuslu Hindistan'da milyonlarca çiftçinin katıldığı ve desteklediği protestolar, 26 Ocak Cumhuriyet Bayramı'ndaki Traktör Yürüyüşü'nde Delhi'de polis barikatları yıkılarak Kızıl Kale'ye girilmesinin eşliğinde, Hindu milliyetçisi hükümeti sarsıyor.
Narendra Modi başbakanlığındaki BJP hükümeti, gözaltıların yanısıra protesto kamplarında internet hizmetlerini keserek ve Twitter'da yüzlerce hesabı kapattırarak protestoları engellemeye çalıştıkça, çiftçiler de uluslararası şöhretlerin desteğini topluyor.
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, iklim aktivisti Greta Thunberg, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in avukat-aktivist yeğeni Meena Harris gibi isimler sosyal medyada Hindistanlı çiftçilere destek açıkladı.
India says celebrities' comments on farm protests irresponsible https://t.co/MnoYuHtW5K pic.twitter.com/9YFb4bVrUS— Reuters (@Reuters) February 3, 2021
'Hindistan aleyhtarlığına hizmet'
Hükümet ise uluslararası destek açıklamalarının 'isabetsiz ve sorumsuz olduğunu, çıkar gruplarının Hindistan aleyhtarlığı oluşturma çabalarına hizmet ettiğini' iddia etti.
“Before rushing to comment on such matters, we would urge that the facts be ascertained, and a proper understanding of the issues at hand be undertaken,” the Indian foreign ministry said.https://t.co/aEXWG56d3d— Dawn.com (@dawn_com) February 3, 2021
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Bu tür konular hakkında yorum yapmak için acele etmeden önce, olguların iç yüzünün öğrenilmesini ve mevcut sorunların doğru şekilde anlaşılmasını talep ediyoruz" denildi.
Çiftçilerin sosyal medya hesaplarında ise kendilerine destek sunan uluslararası şöhretlere teşekkür eden coşkulu mesajlar paylaşıldı.
Tweet for Rihanna in 1 minute— Tractor2ਟਵਿੱਟਰ (@Tractor2twitr) February 3, 2021
Poster for Rihanna in 30 minutes
Song for Rihanna in 1 hour#FarmersProstest pic.twitter.com/UM9hKK03x2
Twitter'a 'çiftçi soykırımını kaldır' emri
Ancak hızını alamayan hükümet, Twitter'a "Modi çiftçi soykırımı planlıyor" (#ModiPlanningFarmerGenocide) etiketi taşıyan içerik ve hesapların kapatılması talimatını verdi.
Government sends notice to Twitter for violating Indian law by unblocking accounts & posts regarding a controversial hashtag.— Tractor2ਟਵਿੱਟਰ (@Tractor2twitr) February 3, 2021
Officials say non-compliance carries a penal sentence.
Follow our backup account @tractor2twitr_b pic.twitter.com/HCcVWQRdgn
Sosyal medya devine talimata uymaması halinde yaptırımla karşılaşacağı Elektronik ve Enformasyon Bakanlığı tarafından bildirildi.
Breaking: Government Issues Notice to Twitter to Comply With Its Order to Remove Contents/Accounts Related to Farmer Genocide.— Vikas Bhadauria (ABP News) (@vikasbha) February 3, 2021
Content With #ModiPlanningFarmerGenocide Hashtag Was Posted on Twitter Which Was Designed to Inflame Passions, Hatred and Factually Incorrect.
Yılda 10 binden fazla çiftçi intihar ediyor
Hindistan'da iklim krizinin körüklediği kuraklık ve seller, çekirge istilaları gibi nedenlerle zaten başları dertte olan çiftçilerin pek çoğu borçlarını ödeyemedikleri için intihara başvuruyor.
Büyük şirketlerle toprak sahiplerinin lehine yasa
Sadece 2019'da 10 binden fazla çiftçinin intihar ederken, Başbakan Modi'nin tarım sektöründe deregülasyona giderek büyük şirketlerle büyük toprak sahiplerini güçlendiren yasası, bardağı taşıran damla oldu.
2.9 trilyon dolarlık Hindistan ekonomisinin yüzde 15'ini tarım sektörü çeviriyor.
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