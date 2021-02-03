Modi hükümeti Hintli çiftçilere destek açıklayan uluslararası şöhretlere kızdı: Çıkar odaklarına hizmet eden sorumsuzlar

1.35 milyar nüfuslu Hindistan'da milyonlarca çiftçinin katıldığı ve desteklediği protestolar, 26 Ocak Cumhuriyet Bayramı'ndaki Traktör Yürüyüşü'nde Delhi'de polis barikatları yıkılarak Kızıl Kale'ye girilmesinin eşliğinde, Hindu milliyetçisi hükümeti sarsıyor.

Narendra Modi başbakanlığındaki BJP hükümeti, gözaltıların yanısıra protesto kamplarında internet hizmetlerini keserek ve Twitter'da yüzlerce hesabı kapattırarak protestoları engellemeye çalıştıkça, çiftçiler de uluslararası şöhretlerin desteğini topluyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, iklim aktivisti Greta Thunberg, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in avukat-aktivist yeğeni Meena Harris gibi isimler sosyal medyada Hindistanlı çiftçilere destek açıkladı.

India says celebrities' comments on farm protests irresponsible https://t.co/MnoYuHtW5K pic.twitter.com/9YFb4bVrUS — Reuters (@Reuters) February 3, 2021

'Hindistan aleyhtarlığına hizmet'

Hükümet ise uluslararası destek açıklamalarının 'isabetsiz ve sorumsuz olduğunu, çıkar gruplarının Hindistan aleyhtarlığı oluşturma çabalarına hizmet ettiğini' iddia etti.

“Before rushing to comment on such matters, we would urge that the facts be ascertained, and a proper understanding of the issues at hand be undertaken,” the Indian foreign ministry said.https://t.co/aEXWG56d3d — Dawn.com (@dawn_com) February 3, 2021

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Bu tür konular hakkında yorum yapmak için acele etmeden önce, olguların iç yüzünün öğrenilmesini ve mevcut sorunların doğru şekilde anlaşılmasını talep ediyoruz" denildi.

Çiftçilerin sosyal medya hesaplarında ise kendilerine destek sunan uluslararası şöhretlere teşekkür eden coşkulu mesajlar paylaşıldı.

Tweet for Rihanna in 1 minute

Poster for Rihanna in 30 minutes

Song for Rihanna in 1 hour#FarmersProstest pic.twitter.com/UM9hKK03x2 — Tractor2ਟਵਿੱਟਰ (@Tractor2twitr) February 3, 2021

​Twitter'a 'çiftçi soykırımını kaldır' emri

Ancak hızını alamayan hükümet, Twitter'a "Modi çiftçi soykırımı planlıyor" (#ModiPlanningFarmerGenocide) etiketi taşıyan içerik ve hesapların kapatılması talimatını verdi.

Government sends notice to Twitter for violating Indian law by unblocking accounts & posts regarding a controversial hashtag.

Officials say non-compliance carries a penal sentence.



Follow our backup account @tractor2twitr_b pic.twitter.com/HCcVWQRdgn — Tractor2ਟਵਿੱਟਰ (@Tractor2twitr) February 3, 2021

Sosyal medya devine talimata uymaması halinde yaptırımla karşılaşacağı Elektronik ve Enformasyon Bakanlığı tarafından bildirildi.

Breaking: Government Issues Notice to Twitter to Comply With Its Order to Remove Contents/Accounts Related to Farmer Genocide.

Content With #ModiPlanningFarmerGenocide Hashtag Was Posted on Twitter Which Was Designed to Inflame Passions, Hatred and Factually Incorrect. — Vikas Bhadauria (ABP News) (@vikasbha) February 3, 2021

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Yılda 10 binden fazla çiftçi intihar ediyor

Hindistan'da iklim krizinin körüklediği kuraklık ve seller, çekirge istilaları gibi nedenlerle zaten başları dertte olan çiftçilerin pek çoğu borçlarını ödeyemedikleri için intihara başvuruyor.

Büyük şirketlerle toprak sahiplerinin lehine yasa

Sadece 2019'da 10 binden fazla çiftçinin intihar ederken, Başbakan Modi'nin tarım sektöründe deregülasyona giderek büyük şirketlerle büyük toprak sahiplerini güçlendiren yasası, bardağı taşıran damla oldu.

2.9 trilyon dolarlık Hindistan ekonomisinin yüzde 15'ini tarım sektörü çeviriyor.