Biden'la kıyaslanmaktan 'gurur duyan' Güney Kore Başbakanı: Kendisine başarı diliyorum ki, ben de başarılı olayım

Koronavirüse karşı geniş çaplı test-sıkı vaka tecrit yönetimiyle başarı kaydeden ülkeler arasında sayılan Güney Kore'de bu mücadelenin mimarı olarak görülen Başbakan Chung Sye-kyun, ABD merkezli haber sitesi Bloomberg'in ilgisine mazhar oldu.

Gelecek yıl Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in halefinin belli olacağı seçimin favorileri arasında yer alan Başbakan Chung Sye-kyun, koronavirüsün en ağır vurduğu ülke olan ABD'de 3 Kasım 2020 seçimlerini kazanarak 20 Ocak 2021'de başkanlığı Donald Trump'tan devralan Joe Biden'ı 'muhteşem bir siyasetçi' diye övdü.

South Korean PM Chung Sye-kyun says he's proud to be described as Korea's Biden. "If we’re similar in that way — if he succeeds, doesn’t it mean that I succeed too?"



Chung speaks exclusively with Bloomberg's @Lee_Jeong_Ho

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Chung şöyle konuştu:

"Onun siyaset felsefesine saygı duyuyorum ve insanlar, bende de aynı etkeni görüyorsa, bunu gerçekten gurur duyacak bir şey olarak değerlendiririm. Başkan Biden'a mutlak başarı diliyorum ve aramızda bir benzerlik varsa, onun başarılı olması benim de başarılı olacağım anlamına gelmez mi?"

Güney Kore'nin toplu aşılamaya geçmekte geç kaldığı eleştirilerine karşı 'başka ülkeler başladığı için böyle kıyaslamalar yapıldığı, ama hükme varmak için kendilerinin de takvime uygun şekilde başlamalarının beklenmesi gerektiğini' anlatan Chung, Trump döneminde yeniden yakınlaşma adımlarının atıldığı 'düşman kardeş' Kuzey Kore'ye ilişkin şunları söyledi:

"Bence, BM veya ABD'nin dayattığı yaptırımların zayıf olması nedeniyle sorunun çözülmediği görüşü doğru değil. Eğer bu yaptırımlarla çözülecek bir meseleyse, daha da sert yaptırımlara karşı çıkmak için bir neden olmasa gerek. Gelgelelim yaptırımlar sorunu çözmeyeceğinden, yaptırımlar üzerinde uzlaşıp bunları dayatmaya zaman harcamak yerine diyalog başlatmamız gerekir."

Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndaki işgale dayanan Japonya ile sorunlara da değinen Chung "Tarihle ilgili meselelerin kurbanı olduğumuzun farkındayız. Ama buna iki yönlü mekanizmayla yaklaşmalıyız. Diplomasi, savunma ve işbirliği gibi güncel meseleler üzerinde birlikte çalışmalıyız, tarihle ilgili meseleler ise zaman alsa bile ortak anlayış içinde ele alınmalı" dedi.

Solcu Moon'un olası haleflerinin evrensel temel gelir vaadine prim vermeyen Güney Kore Başbakanı, bunu 'uygulamanın imkansız olduğunu, zaten hiçbir ülkenin de başaramadığını' iddia etti. 'Güney Kore'nin evrensel temel geliri finanse edecek kaynaklarının olmadığını, bunun için yürürlükteki tüm sosyal devlet yardımlarını kaldırması gerekeceğini' öne süren Chung, 'popülizme dayanan politikaların başarısızlığa mahkum olduğunu' savundu.