Hindistanlı çiftçileri desteklediği için polisin suç duyurusunda bulunduğu Greta Thunberg: Hâlâ çiftçilerin yanındayım

Modi hükümeti, liberal tarım yasasını aylardır protesto eden çiftçileri destekleyen şöhretlere savaş açarken, polis de dünyaca ünlü iklim aktivistine karşı suç duyurusunda bulundu. 'Komplo ve düşmanlığı teşvikle' suçlanan Greta Thunberg, "Hâlâ çiftçilerin yanındayım. Ne kadar büyük olursa olsun hiçbir tehdit bunu değiştiremez" yanıtını verdi.

Hindistan hükümeti, büyük şirketler lehine tarım sektörünü liberalleştiren yasaya karşı aylardır protesto düzenleyen çiftçilere destek veren uluslararası şöhretlerle düelloya tutuştu.

Hindu milliyetçisi Başbakan Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) iktidarının çiftçilere destek açıklayan dünyaca ünlü isimlere "İşin içyüzünü bilmeden çıkar odaklarına hizmet eden sorumsuzlar" diye çatan açıklamasının ardından, başkent Yeni Delhi'nin polis teşkilatı harekete geçti.

Hindistan medyasına göre, Delhi polisi, özellikle 2019 BM Genel Kurulu toplantılarında yaptığı konuşmayla ve dünya liderlerine kafa tutmasıyla küresel çapta tanınan 18 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg hakkında protestocu çiftçilere destek tweetleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

All she did was support the farmer's right to protest!!What is wrong with these people? Since when has supporting the fundamental rights a criminal offence?!! https://t.co/D13sxVFxgS #GretaThunberg #farmersrprotest #IndianFarmers — Akshay Babu (@nicky_mocker124) February 4, 2021

Üst düzey polis kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, dava başvurusu niteliğindeki suç duyurusunda (FIR), İsveçli genç aktivist 'suç teşkil eden komplo kurmak', 'gruplar arasında din, dil, ırk, doğum yeri, ikamet yerine dayalı düşmanlığı teşvik etmek ve 'toplumsal uyumun korunmasına karşı önyargılı eylemde bulunmakla' suçlandı.

Polis, Thunberg'in Hindistan'daki protestoculara nasıl destek gösterileceğine dair araç kiti linki vermesini ve Hindistan büyükelçilikleri önünde protesto gösterisi düzenlenmesi imasında bulunmasını "Organize denizaşırı ağın komplosunu gözler önüne seriyor" diye değerlendirdi.

Haberler üzerine Delhi polisi suç duyurusunda Greta Thunberg'in adının zanlı olarak yer almadığını söyledi.

Dünyaca ünlü iklim aktivisti ise Modi hükümetinin adımlarına "Hâlâ çiftçilerin yanındayım. Ne kadar büyük olursa olsun hiçbir tehdit bunu değiştiremez" tweetiyle yanıt verdi.

Pop yıldızı Rihanna'nın çiftçilere destek için CNN'in haberini paylaşarak attığı tweetin ardından, Thunberg, ilkin salı gecesi aynı CNN haberi eşliğinde "Hindistan'daki çiftçi protestosuyla dayanışma içinde duruyoruz" diye tweetledi.

We stand in solidarity with the #FarmersProtest in India.

https://t.co/tqvR0oHgo0 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 2, 2021

İsveçli aktivist, Hint polisinin hedefi haline geldiği haberlerinin ardından şu tweeti attı:

"Hâlâ çiftçilerin yanında duruyorum ve onların barışçı protestosunu destekliyorum. Ne kadar büyük olursa olsun hiçbir nefret, tehdit ya da insan hakları ihlali bunu değiştiremez. #ÇiftçiProtestosu"

I still #StandWithFarmers and support their peaceful protest.

No amount of hate, threats or violations of human rights will ever change that. #FarmersProtest — Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 4, 2021

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