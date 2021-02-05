Güney Koreli uzmanlardan AstraZeneca uyarısı

Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı, cuma günü yaptığı açıklamada, Güney Koreli danışmanlardan oluşan bir heyetin, 65 yaş üstü kişiler için AstraZeneca’nın kullanılması konusunda uyarıda bulunduğunu açıkladı.

Güney Kore tarafından onaylanan ilk aşı olması beklenen AstraZeneca için yapılan bu tavsiyenin ise, sağlık çalışanlarına ve yaşlılara öncelik verilen bir aşılama programını karmaşıklaştırabileceği belirtiliyor.

Ulusal ilaç komisyonu, 18 yaşından büyükler için aşıyı onaylasa da, Ulusal Gıda ve İlaç Güvenliği Değerlendirme Enstitüsü müdürü Lee Dong-hee yapılan açıklamada, aşının 65 yaşın üzerindekiler için kullanılması konusunda uyarıda bulunulduğu belirtildi.

Lee ayrıca, karar alınırken denizaşırı ülkelerde alınan benzer kararların da dikkate alınacağını belirterek "Heyet, aşıyı Avrupa'nın önerdiği gibi 18 yaşın üzerindeki kişilere vermeyi tavsiye etti, ancak henüz yeterli veri toplanmadığı için 65 yaşın üzerindekileri aşılama konusunda ihtiyatlı olunmasını tavsiye etti" ifadelerini kullandı.

Aynı şekilde, bazı Avrupa ülkeleri de 'veri eksikliği nedeniyle' aşıyı gençlerle sınırlandırma yönünde karar almıştı.

AstraZeneca ile 20 milyon dozluk iki yönlü satın alma anlaşması imzalayan Güney Kore, aşının ilk partisini bu ay başında teslim aldı. Şirket, aşının acil kullanım onayı için 4 ocakta başvuruda bulunmuştu.