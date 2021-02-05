Çinli aktris plastik cerrahi kurbanı: Burun dokusu çürüdü

Sanatçı ve aktris Gao Liu arkadaşının tavsiyesiyle gittiği plastik cerrahide burnunu yaptırmak istedi. 4 saatlik bir operasyon geçiren oyuncunun burun dokusunda çürüme meydana geldi. Çinli aktrisi ameliyat eden hastane personeline soruşturma açıldı.

Çinli aktris Gao Liu plastik cerrahi mağduru oldu. Ülkenin Guangdong eyaletine bağlı Guangcou kentindeki bir hastanede geçirdiği 4 saatlik plastik cerrahi operasyonunun burnunda doku çürümesine neden olduğunu belirten Gao, "4 saatlik operasyonun kabusun başlangıcı olmasını beklemiyordum" dedi.

Çin’in sosyal paylaşım platformlarından Veybo’da 5 milyondan fazla takipçisi bulunan Gao Liu, geçirdiği ameliyatın sonucuna ilişkin fotoğrafları hesabında paylaştı. Burnunun ucundaki zedelenmeyi ortaya koyan fotoğraflar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

‘Oyunculuk yaptığım diziden ayrılmak zorunda kaldım’

Gao Liu, burnunda oluşan görüntü nedeniyle daha önce imzaladığı dizi anlaşmasından çekilmek zorunda kaldığını, bu işten elde ettiği aylık 400 bin yuan (yaklaşık 60 bin dolar) tutarında ücreti kaybettiğini ve anlaşma şartlarının ihlali sebebiyle 2 milyon yuan (yaklaşık 308 bin dolar) tazminat ödemek zorunda kaldığını kaydetti.

Hastane personeline soruşturma açıldı

Arkadaşının tavsiyesiyle gittiği plastik cerrahi hastanesinin ameliyat konusunda yetkin olmadığını daha sonra anladığını belirten Çinli sanatçının paylaşımı binlerce yorum aldı.

Çin basınındaki haberlere göre, Guangcou’daki hastane personeline soruşturma açıldı.

Çin’de plastik cerrahi operasyonlarının yapıldığı klinik sayısı 2019'da 60 bini geçmişti.