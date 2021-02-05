Endonezya, devlet okullarında başörtüsü zorunluluğunu kaldırdı

Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfuslu ülkesinde bir devlet okulunun Hıristiyan öğrencisine başörtüsü takması için yoğun baskı uyguladığını gösteren video, büyük tepki çekti. Hükümet bir kararnameyle devlet okullarında tesettür kuralına yasak getirdi.

Müslümanların nüfusunun en kalabalık olduğu ülke konumundaki Endonezya'da, Hıristiyan bir öğrencinin derste başörtüsü takmaya zorlandığına dair bir videonun sosyal medyada yayılmasının ardından, devlet okullarında zorunlu tesettür yasaklandı.

Hükümet, çarşamba günü çıkardığı kararnameyle devlet okullarına başörtüsü zorunluluğunu uygulamadan kaldırmaları için 30 gün süre verdi, buna uymayacak okulların cezalandırılacağını duyurdu.

Indonesia bans forced religious attire in schools https://t.co/WN6toDoc0h — BBC News (World) (@BBCWorld) February 5, 2021

Eğitim ve Kültür Bakanı Nadiem Makarim, 'tesettürün bireysel bir hak olduğunu, okulun vereceği bir karar olmadığını' söyledi.

Konu, Padang'da bir meslek okulunda okuyan Hıristiyan bir öğrencinin ocak ayında sınıfta defalarca başörtüsü takması talebine maruz kaldığının ortaya çıkmasıyla gündeme geldi. Başörtüsü takmamak için direnen öğrencinin Hıristiyan ailesi uyarılmak için okula çağrıldı. Okul yetkilisinin Müslüman olmayanlar dahil tüm kız öğrencilerin başörtüsü takmak zorunda olduğunda ısrar ettiği görüşmeyi ailenin gizlice videoya çekip sosyal medyada yayımlamasıyla tepki sel oldu.

BBC'ye konuşan öğrencinin babası Elianu Hia "Kızım her gün başörtüsü takması talebiyle karşılaşıyor, her seferinde Müslüman olmadığı yanıtını veriyor. Eğer kızımı örtünmeye zorlarsam Hıristiyan kimliğini inkar etmiş olacağım. Hani nerede benim din ve inanç haklarım? Sonuçta burası kamu okulu" dedi.

Tepkiler üzerine basın toplantısı düzenleyip özür dileyen okul müdürü, sözkonusu öğrencinin dini inancı doğrultusunda giyinmesine izin verileceğini söyledi.

Çarşamba günü kararnamenin yayımlanmasının ardından basın toplantısı düzenleyen Dini İşler Bakanı Yaqut Cholil Qoumas "Dinler çatışmayı teşvik etmez ve farklı olanlara adaletsiz davranmayı haklı göstermez" dedi.

Reuters'e konuşan İnsan Hakları İzleme (HRW) örgütünden Andreas Harsono, 20'den fazla eyalette okullarda tesettürün zorunlu olduğu düşünüldüğünde kararnamenin olumlu bir adım olduğunu söyledi.

Harsono, devlet okullarında kadın öğretmenlerin ve kız öğrencilerin başörtüsü takmaya mecbur bırakılmasının zorbalık, tehdit, toplumsal baskı ve bazı durumlarda okulun terk edilmesini beraberinde getirdiğini belirtti.

Resmi olarak 6 dini tanıyan ve 'Pancasila' denilen devlet felsefesinde çoğulculuğu benimseyen Endonezya'dan uzun süredir İslamcı hoşgörüsüzlüğün tırmanışta olduğuna dair şikayetler yükseliyor.