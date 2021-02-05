Cinsiyetçi söylemde bulunan Tokyo Olimpiyatları Komitesi Başkanı'ndan ikinci özür

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori Yoşiro'nun cinsiyetçi açıklamalarının ardından gelen özrü tartışmaları dindirmeye yetmedi. Tokyo Valisi Yuriko Koike, başkanının kendisini de arayarak af dilediğini ancak bu söylemi nedeniyle Olimpiyat Oyunlarının 'büyük bir sorunla' karşı karşıya olduğunu söyledi.

​Japonya Olimpiyat Komitesi'nin (JOC) çevrim içi toplantısında konuşan Mori Yoşiro, 'kadınların katıldığı kurulların uzun sürdüğünü' söylemiş ve ardından gelen tepkiler ve istifa çağrıları üzerine özür dilemişti. Mori'den istifaya dair somut bir adım gelmezken, Tokyo Valisi Yuriko Koike, konu hakkında açıklama yaptı.

Olimpiyatların salgın nedeniyle 1 yıl ertelendiğini ve bu sene temmuz sonunda başlamasıyla ilgili kararın tartışmaları alevlendirdiğini hatırlatan Yuriko, bu cinsiyetçi söylemlerin etkinliğe gölge düşürdüğünü söyledi.

Yuriko, "Organizasyon komitesinin misyonu, güvenli ve emniyetli oyunlar hazırlamaktır ancak şimdi büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Şehir sakinlerinden birçok şikayet telefonu alıyoruz. (Mori'nin) bu söylemleri karşısında nutkum tutuldu" dedi.

Yuriko ayrıca, eski başbakan Mori'nin kendisini arayarak özür dilediğini söyledi. Yuriko, Mori'nin görev için yeterli olup olmadığı sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Uluslararası Olimpiyat Komitesi, çok fazla müzakere gerektiren büyük bir organizasyondur ve bu anlamda, bu iş için kimin kalifiye olduğu sorusunun cevabı komite kararıyla verilebilir."

Başbakan Suga: İstifasını talep etme yetkim yok

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide ise, tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, Mori'nin istifa etmesini talep etme yetkisine sahip olmadığını söyledi.

Halkın yüzde 80'i karşı çıkıyor

Mori’nin yorumlarına duyulan öfkenin, halkın hükümetin Olimpiyat Oyunları'nı salgına rağmen düzenleme girişimlerine olan tepkisini de artırabileceği belirtiliyor. En son yapılan ankete göre, halkın yaklaşık yüzde 80'i etkinliğin Temmuz ayında yapılmasına karşı çıkıyor.

Ne olmuştu?

​Japonya Olimpiyat Komitesi'nin (JOC) çevrim içi toplantısında konuşan eski başbakan Mori, Japonya Ragbi Futbol Federasyonu Başkanlığı döneminden edindiği tecrübelere atıfta bulunarak, 'kadınların kuvvetli rekabet hislerinin olduğunu' söylemişti.

​Mori, 'kadınların katıldığı kurulların uzun sürdüğünü' savunarak, "Kadınların kuvvetli rekabet hisleri var. Biri söz almak için el kaldırdığında diğerleri de konuşma ihtiyacı hissediyor" demişti.

Tokyo Games head says women prolong meetings | NHK WORLD-JAPAN News https://t.co/s1Q9bUse6q #JPN #MoriYoshiro — Adrian Holman (@ahol888) February 4, 2021

​JOC Yönetim Kurulundaki kadın üye sayısının yüzde 40’a çıkarılması hedefine yönelik Mori, "Birileri bana ‘Eğer kadınların sayısını artırırsak konuşma sürelerini belli bir süreyle sınırlamalıyız.’ demişti. Aksi takdirde durmuyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

İfadeler ulusal ve uluslararası medyada tepkiye karşılanırken sosyal medya kullanıcıları, Twitter’da Mori’yi yaşı ve söylemleri sebebiyle istifaya davet etmişti.