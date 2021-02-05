Myanmar'daki sivil itaatsizlik eylemlerine üniversiteler de katıldı

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da ordunun pazartesi günü yönetime el koymasının ardından başlayan sivil itaatsizlik eylemleri eğitim alanına da sıçradı.

Önceki gün iş bırakan sağlık çalışanlarına ilaveten bugün de eski başkent Yangon'daki Dagon Üniversitesi'nde yaklaşık 200 öğretim görevlisi ve öğrenci darbeyi protesto etti. Popüler bir devrim şarkısını söyleyen göstericiler yine 3 parmak işareti yaptı. Hollywood yapımı olan bilimkurgu filmi Açlık Oyunları'nda halk, diktatör 'Başkan Snow'u protesto etmek için üç parmağını bitişik olarak havaya kaldırıyordu.

​AFP ajansına konuşan öğretim görevlisi Win Win Maw, "Diktatörlüğe direnmek zorundayız. Tüm devlet çalışanları bu harekete katılırsa bu hükümet sistemini yürütmek zorlaşır" dedi.

UPDATE: Military Coup in Myanmar



More than 200 students staged a protest against military rule at Dagon University in Yangon on Friday. #StopMilitaryCoup #SaveMyanmar pic.twitter.com/jqIbicPSyD — The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) February 5, 2021

​Öğrenciler de ev hapsinde olan ve sağlığının iyi olduğu açıklanan fiili lider Aung San Suu Çii'ye destek sloganları atarken darbeden önce iktidardaki Ulusal Demokrasi Birliği'nin (NLD) rengi olan kırmızı renkteki bayraklar taşıdı.

Ülkenin farklı bölgelerinde de tencereli tavalı protestolar sürerken vatandaşların sosyal medyada örgütlenmesini engellemek için Facebook'a erişim yasağı getirilince Twitter kullanımında artık gözlendi.

Suu Çi'ye yakın bir isim daha gözaltında

Bu arada Suu Çii'ye yakınlığıyla bilinen Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) Partisi'nin üst düzey yöneticilerinden Win Htein gözaltına alındı. Darbenin ardından Myanmar'ın İngilizce yayın yapan Frontier Myanmar gazetesine verdiği demeçlerde, Htein, Myanmar ordusunun yanlış bir karar alarak ülkeyi kötü bir istikamete sürüklediğini söylemişti. Htein, gayrimeşru darbeye karşı halkı protestoya davet etmişti.