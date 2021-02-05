Hindu milliyetçileri, protestocu çiftçilere destek veren Rihanna ve Greta Thunberg'in posterlerini yaktı

1.35 milyar nüfusuyla 'dünyanın en büyük demokrasisi' diye anılan Hindistan'da liberal tarım yasasının geri çekilmesi için aylardır protesto düzenleyen çiftçilere destek açıklayan uluslararası şöhretler, hükümet yandaşlarının hedefinde. Başbakan Modi'nin tabanı Hindu milliyetçileri, Rihanna ve Greta Thunberg'in poster ve kuklalarını ateşe verdi.

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) hükümeti büyük şirketler lehine tarım sektörünü liberalleştiren yasasına karşı aylardır protesto düzenleyen çiftçilere sosyal medyada destek veren uluslararası şöhretlere ateş püskürürken, hükümetin tabanını oluşturan Hindu milliyetçileri de sokağa döküldü.

Başkent Yeni Delhi'de toplanan Birleşik Hindu Cephesi aktivistleri, protestocu çiftçilere destek açıklayan pop ve R&B kraliçesi Rihanna, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg gibi ünlülerin poster ve kuklalarını yaktı.

Nach kritischen Tweets – In Indien brennen Bilder von Greta Thunberg https://t.co/nRafLvMJU3 pic.twitter.com/ONQfJK4TCk — WELT (@welt) February 5, 2021

Anketlere göre hala dünyanın en popüler liderlerinden biri olan Başbakan Modi'yi destekleyen Hindu milliyetçisi göstericiler, Hindistan'ın içişlerine dış müdahalenin kabul edilemeyeceğine dair sloganlar attı.

Öncesinde hükümet, bir yandan Twitter'da çiftçilerin hesaplarını erişime kapatırken, diğer yandan protestolara uluslararası desteğin 'isabetsiz ve sorumsuz olduğunu, çıkar gruplarının Hindistan aleyhtarlığı oluşturma çabalarına hizmet ettiğini' iddia eden açıklama yayımlamıştı.

Bunu Delhi polis teşkilatının 'alet kiti komplosu' gerekçesiyle açık bir suç duyurusunda bulunması takip etti.

Dolaylı yoldan Thunberg'i hedef alan suç duyurusu, 18 yaşındaki İsveçli iklim aktivistinin çiftçilere destek tweetlerinde Hindistan'daki protestoculara nasıl destek gösterileceğine dair araç kiti linki vermesi ve Hindistan büyükelçilikleri önünde protesto gösterisi düzenlenmesi imasında bulunmasına dayandırıldı.

Bunu "Organize denizaşırı ağın komplosunun gözler önüne serilmesi" olarak değerlendiren polis, 'suç teşkil eden komplo kurmak', 'gruplar arasında din, dil, ırk, doğum yeri, ikamet yerine dayalı düşmanlığı teşvik etmek' ve 'toplumsal uyumun korunmasına karşı önyargılı eylemde bulunmak' suçlamalarında bulundu.

26 Ocak Cumhuriyet Bayramı'nda Traktör Yürüyüşü düzenleyip başkentte polis ablukasını kıran ve Kızıl Kale'ye giren on binlerce çiftçi, Delhi'nin çevresinde kurdukları kamplara geri dönmüş vaziyette.

Hükümet buralara internet hizmetlerini kesse ve sosyal medya devlerine çiftçi hesaplarını kapatması için baskı yapsa da, Twitter'da 100 milyondan fazla takipçisi olan Rihanna'nın başlattığı protestolara uluslararası destek dalgası büyüyor.

"Won't Be Silenced": Meena Harris On Protest Over Her Tweets https://t.co/pZOQmVLIPU pic.twitter.com/Umv28N24k8 — NDTV News feed (@ndtvfeed) February 5, 2021

Hindistan içinde başta muhalefetin kalesi kuzeydeki pirinç ve tahıl üreticilerinin desteklediği protestocular için Başbakan Modi'nin milletvekili olarak seçildiği ve eyalet yönetiminin BJP'de olduğu Uttar Pradeş'te de bugün 10 binden fazla çiftçinin destek gösterisi düzenlemesi dikkat çekti.

The Modi govt says reform of the inefficient agriculture sector will open up new opportunities for farmers and while it has offered some concessions, it has ruled out withdrawing the laws.



Read the full story here: https://t.co/5GiGTssjZr



End. #FarmersProtests — Devjyot Ghoshal (@DevjyotGhoshal) February 5, 2021

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