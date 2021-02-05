Çin, karasularına izinsiz giren ABD'ye ait savaş gemisini uzaklaştırdı

Çin basınında yer alan habere göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Hareket Merkezi Komutanlığı sözcüsü Hava Kuvvetleri Kıdemli Albay Tien Cünli, yaptığı açıklamada, ABD'ye ait savaş gemisinin bugün izinsiz olarak Çin'in Şişa adaları karasularına girdiğini bildirdi.

Tien, söz konusu adımı kınarken, Güney Hareket Merkezi Komutanlığı'nın hava ve deniz ekiplerinin, ABD gemisini takip ve gözlem amacıyla bölgeye gönderildiğini ve gemiye bölgeyi terk etmesi uyarısı yapıldığını aktardı.

Bölgeden uzaklaştırılan ABD'ye ait savaş gemisinin bu hareketinin, Çin'in egemenliğini ve güvenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini, bölgesel barış ve istikrarı ciddi şekilde baltaladığını kaydeden Tien, bu girişimin Güney Çin Denizi'ndeki barış, dostluk ve iş birliği atmosferini kasıtlı olarak bozduğunu ifade etti.

Tien, ​​Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki adalar ve komşu sular üzerinde tartışılmaz bir egemenliğe sahip olduğunu vurgulayarak, Güney Hareket Merkezi Komutanlığı birliklerinin ulusal egemenlik ve güvenliğin yanı sıra bölgede barış ve istikrarı kararlı şekilde korumak için her zaman yüksek alarmda kalacaklarının altını çizdi.

ABD Deniz Kuvvetleri'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "USS John S. McCain muhrip gemisi, uluslararası hukuk kapsamında Şişa adalarının yakınlarında seyir ve serbest geçiş haklarını kullandı" ifadelerine yer verilmişti.