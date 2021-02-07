Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi'nden, Başkan Mori'nin cinsiyetçi söylemleri nedeniyle özür

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi, Başkan Mori Yoşiro’nun 'kadınların katıldığı kurulların uzun sürdüğü' yönündeki ifadelerinin tepki çekmesi sonrası, olimpiyat gönüllülerine özür içeren ve destekten vazgeçilmemesini isteyen e-posta gönderdi.

Kyodo ajansının haberine göre, Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi tarafından bünyesindeki olimpiyat gönüllülerine bir e-posta gönderilerek Mori’nin aykırı ifadeler kullanması nedeniyle en içten şekilde özür dilendi.

Yaklaşık 80 bin kişiye gönderilen e-postada, ve turnuvaya yönelik desteğin bırakılmaması istenirken, olimpiyat vizyonunun 'farklılık ve denge' sunduğu vurgulandı.

E-postada "Başkan Mori, olimpiyat ve paralimpik ruhuna aykırı uygunsuz ifadeler kullanmıştır. Tüm farklılıklarımızın doğal olarak kabul gördüğü bir toplumun hayata geçirilebilmesinin arzulandığı bir turnuva düzenlemeyi planlıyoruz" denildi.

Haberde, 83 yaşındaki Mori’nin ifadeleri nedeniyle Tokyo Valiliği'ne kayıtlı yaklaşık 30 bin kişilik City Cast gönüllü grubundan bazı kişilerin istifa ettiği kaydedildi. İstifa mektuplarında, "Gönüllü olup olmama konusunda kafam karışık. Motivasyonum düştü" ifadelerinin kullanıldığı belirtildi.

Mori, hafta içinde Japonya Olimpiyat Komitesi'nin (JOC) çevrim içi toplantısında, Japonya Ragbi Futbol Federasyonu Başkanlığı döneminden edindiği tecrübeleri paylaşmıştı.

Mori, "kadınların katıldığı kurulların uzun sürdüğünü" savunarak, "Kadınların kuvvetli rekabet hisleri var. Biri söz almak için el kaldırdığında diğerleri de konuşma ihtiyacı hissediyor" demişti. JOC Yönetim Kurulu'ndaki kadın üye sayısının yüzde 40’a çıkarılması hedefine yönelik Mori, "Birileri bana ‘Eğer kadınların sayısını artırırsak konuşma sürelerini belli bir süreyle sınırlamalıyız’ demişti. Aksi takdirde durmuyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Tenisçi Osaka: Daha fazla bilgi sahibi olmaları gerekiyor

Öte yandan Japon tenis yıldızı Naomi Osaka da Mori'nin sözlerine tepki gösterdi. 3 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Osaka, "Bu tür yorumlar yapanların, konuştukları bu konularla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Bu yorumların ardındaki gerekçeyi de duymak isterim" ifadelerini kullandı.

Japon ve Haiti kökenleri nedeniyle kendisi de ırkçılıktan nasibini alan ünlü tenis oyuncusu, ABD'deki ırkçılık olaylarıyla ilgili de tepkisini maskeleriyle ortaya koymuştu.

Naomi Osaka has some thoughts about sexist comments made by @Tokyo2020 chief Mori.. https://t.co/N1d4WIZZP1 — Sara Hussein (@sarahussein) February 6, 2021

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