Hindistan'da buzul felaketi

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinin Chamoli bölgesinde buzul kopması sonucu meydana gelen heyelan ve Alaknanda ile Dhauliganga nehirlerindeki taşma, çok sayıda evin yıkılmasına ve binlerce kişinin tahliyesine yol açtı.

Uttarakhand eyalet yönetimi, çok şiddetle aşağı inen kaya ve sulardan oluşan heyelanla gelen ani sellerde yaklaşık 150-150 kişinin ölmüş olabileceğini duyurdu.

Sel sebebiyle afet bölgesindeki bir barajın 150 çalışanının kayıp olduğu belirtildi.

This doesn’t look good. Prayers for people around Joshimath, Uttarakhand. A big flood in Dhauli Ganga near Reni village, 26 KM from Joshimath. Many homes destroyed after cloudburst and breaching of reservoir. ITBP rushed in for rescue

Video: @ITBP_official pic.twitter.com/E5j1PTDZo7 — Abhishek Bhalla (@AbhishekBhalla7) February 7, 2021

Yetkililer, bölgede yüzlerce kişinin mahsur kalmış ve hayatlarının tehlikede olabileceğine dair korkularını ifade etti.

Eriyen buzulun aktığı Alaknanda ile Dhauliganga nehirlerinin civarındaki halk tahliye edilirken, önlem olarak Bhagirathi nehrinin akışı durduruldu. Alaknanda, Srinagar, Rishikesh barajları boşaltıldı.

Eyalet başbakanından telefonla bilgi alan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, durumu yakından takip ettiğini açıkladı. Modi "Hindistan, Uttarakhand'ın yanında, tüm ulus oradakilerin güvenliği için dua ediyor" diye tweetlerken, polis ve askerlerin de katılımıyla çok geniş çağlı arama-kurtarma çalışmaları başladı.

200-250 Hindistan-Tibet Sınır Polisi, bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına yönlendirildi. Hindistan ordusunun ilkin 3 helikopteri yardıma göndermesinin ardından yaklaşık 600 asker ve helikopter bölgeye konuşlandırıldı.