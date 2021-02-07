Myanmar'da darbeye karşı binlerce insan sokakta

Myanmar'da Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı öne sürülerek gerçekleştirilen askeri darbenin ardından dün başlayan protestolar bugün de devam etti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, ülkenin en kalabalık şehri Yangon'da meydanda toplanan binlerce kişi, darbeden önce gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'yi destekledi.
Today in Myanmar. Keep Fighting! #RevolutionInBurma#WeVotedNLD pic.twitter.com/DQVsD5bVNu— We Need Democracy (@eeq17492467) February 7, 2021
20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kyi Phyu Kyaw "Gözaltına alınmaktan korkmuyorum. Suu Çii serbest bırakılana dek her gün protestolara katılacağım" dedi.
18 yaşındaki öğrenci Ye Kyaw da "Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu askeri diktatörlüğü sona erdirebilirsek gelecek nesil demokrasiye kavuşabilir" ifadelerini kullandı.
Day 7 military coup in Myanmar.— Thuzar Win (@ThuzarW58170503) February 7, 2021
More than yesterday.#FightForDemocracy pic.twitter.com/AdOCPzuHmN
Mawlamine şehrinde yaklaşık 100 kişinin darbeye karşı sokağa çıktığı ve Mandalay'da bir grup doktorun, sivil itaatsizlik eylemine başladığı aktarıldı.
Yangon şehrinde dün binlerce kişinin protesto için sokaklara dökülmesinin ardından askeri yönetim, ülkede interneti bir süreliğine engelleme kararı almıştı. Ancak bugün internete erişimin kısmen sağlandığı ama sosyal medya platformlarının hala engelli olduğu açıklandı.
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