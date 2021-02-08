Myanmar'da darbe karşıtı protestoların 3. günü: Budist rahipler de sokağa çıktı

Darbe sonrası Myanmar, 2007'den bu yana en büyük protestolarla sahne oluyor. Hafta sonu on binlerce kişinin darbeye karşı sokaklara döküldüğü ülkede hemşireler ve Budist rahipler de askeri yönetimi protesto etti. Başkentteki gösterilere polisin kısa müdahalesi oldu.

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet yetkililerinin gözaltına alınması sonrası başlayan sivil itaatsizlik eylemlerine ek olarak hafta sonu boyunca süren gösteriler genişleyerek devam ediyor.

Today the people of Myanmar are rising up against the military regime, demanding democracy. This is no longer a protest. It's an uprising. Public nurses, school teachers and forestry officials are taking to the streets to join #2021uprising #WhatsHappeningInMyanmar #MyanmarCoup pic.twitter.com/8Cv52hOqpA — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) February 8, 2021

​2007'deki Budist rahiplerin askeri rejime karşı ayaklandıkları Safran Devrimi'nden bu yana en büyük olarak nitelendirilen protestolara bugün hemşireler ve Budist rahipler de katıldı.

Ülkenin en büyük şehri Yangon'daki protestolara katılan hemşire Aye Misan "Bu askeri rejimi ortadan kaldırmak ve kaderimiz için savaşmak zorundayız" dedi.

Monks, nurses join third day of protests against Myanmar coup https://t.co/33C8VwPzmz #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/AKZnJlhnWN — Wa Lone (@walone4) February 8, 2021

​Yıllardır şiddete başvurmadıkları protestolarla haksız buldukları eylemleri protesto eden Budist rahipler de gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliği'ni (NLD) temsil eden kırmızı bayraklar taşıyarak darbeye tepki gösterdi.

İşçiler ve öğrencilerin çoğunluğunu oluşturduğu protestocular "Liderlerimizi serbest bırakın", "Myanmar için adalet" ve "Darbeye hayır" sloganları attı.

Güneydoğudaki Dawei kentinde de binlerce kişi sokağa inerken kuzeydeki Kaçin eyaletindeki protestolarla göstericiler baştan aşağı siyah giyindi.