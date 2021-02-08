Hindistan'da buzul felaketi, tartışmalı santral inşaatlarının işçilerini vurdu: En az 18 ölü, 200'den fazla kayıp

Himalayalar'dan bir buzulun kopmasının yarattığı heyelan ve selin dün hidroelektrik santrallerinde çalışan işçilerin üzerine felaket olarak inmesinin ardından, bugün itibarıyla en az 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 200'den fazla kişinin kayıp olduğu açıklandı. Çoğu, devlet destekli enerji santrali inşaatlarının işçileri.

Karşısına çıkanı önüne katıp götüren sel sularının bir barajı basıp vadi boyunca taşarak aşağı aktığı felaketin ardından, Hindistan'ın kuzey sınırındaki Uttarakhand eyaletinde arama-kurtarma, yaraları sarma çalışmaları yürütülüyor.

Sayıların artmasından korkuluyor

Eyalet yetkilileri bugünkü açıklamalarında en az 25 kişinin kurtarıldığı, en az 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, tahminen 200'den fazla kişinin kayıp durumda olduğunu duyurdu.

Seven dead, 170 missing after India glacier collapse triggers flood https://t.co/L6CJHt32oB — BBC News (World) (@BBCWorld) February 8, 2021

Eyalet hükümetinin açıklamasında "Şimdilik yaklaşık 203 kişi kayıp" denilirken, bölgenin ücra bölgelerinde felakete yakalananlarla ilgili bilgi geldikçe sayının değiştiği belirtildi.

© REUTERS / STRINGER Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinin Chamoli bölgesinde buzul kopması sonucu meydana gelen heyelan ve Alaknanda ile Dhauliganga nehirlerindeki taşma: Polis felaketzedeleri arama-kurtarma çalışmasında...

Hindistan'ın en yüksek ikinci zirvesi Nanda Devi'den kopan buzulun yarattığı heyelan ve sel, Dhauliganga Nehri üzerinde Rishiganga isimli küçük hidroelektrik santralini silip süpürürken daha aşağıda yer alan Tapovan Vishnugad isimli daha büyük bir baraja da hasar verdi.

Devlet destekli inşaatların işçileri kayıp

Kayıp durumdakilerin çoğunun devlet destekli bu iki projede çalışan işçiler olduğu belirtildi.

Tapovan Vishnugad hidroelektrik proje sahasının 2.5 km uzunluğundaki bir tünelinde yaklaşık 40 işçinin mahsur kaldığı sanılırken, kurtarma ekipleri işçilere ulaşmak için tünelde yol açmaya odaklandı.

Tüneldekilere ulaşmak için zamanla yarış

"Yaklaşık 2.5 km uzunluğundaki tünelde gedik açmaya çalışıyoruz" diyen eyalet polis şefi Ashok Kumar, ekiplerin tünele 150 metre girdiğini, ancak enkaz ve balçığın ilerlemeyi yavaşlattığını belirtti.

Başka bir yetkili, tünelde henüz kimseyle sesli temas kurulmadığını söyledi.

Hükümet çevrecilerin uyarılarını dinlemedi

Küresel ısınmayla iklimi değişen Himalayalar'ın ekolojik açıdan hassas bir bölge olduğu ve büyük inşaatlara maruz kalmaması gerektiği uyarılarına rağmen, Hindu milliyetçisi Başbakan Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) hükümeti, kalkınma hamlesi adı altında dağlarla vadilerde inşaat çalışmaları yürütüyor.

Over 100 are feared dead as glacier break triggered flash floods in #Uttarakhand’s Chamoli.



Modi government’s highway project ignores the consensus among environmentalists that over-construction in the hills can exacerbate such disasters. https://t.co/IMctKC4UpK — scroll.in (@scroll_in) February 8, 2021

Buzulun içindeki göl patlamış olabilir

Tüm dünyadan liderlerin Hindistan'a taziye ve dayanışma mesajları gönderdiği felaketi tetikleyen buzul kopmasının bölgedeki dondurucu soğuğa rağmen neden gerçekleştiği de soruşturuluyor. Buzulun içindeki bir gölün patlayıp taştığı ihtimali üzerinde duruluyor.