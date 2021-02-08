Kayıt
14:46 08 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinin Chamoli bölgesinde buzul kopması sonucu meydana gelen heyelan ve Alaknanda ile Dhauliganga nehirlerindeki taşma: Enkaz altında kalan tünel inşaatında kurtarma çalışmaları...

    Hindistan'da buzul felaketi, tartışmalı santral inşaatlarının işçilerini vurdu: En az 18 ölü, 200'den fazla kayıp

    © REUTERS / REUTERS TV
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 20
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/08/1043755626_0:0:1421:799_1200x675_80_0_0_8af28f9b69d18a1715f50ac2b9caed2f.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/202102081043757114-hindistanda-buzul-felaketi-elestirilen-santral-insaatlarinin-iscilerini-vurdu-en-az-18-olu-200den/

    Himalayalar'dan bir buzulun kopmasının yarattığı heyelan ve selin dün hidroelektrik santrallerinde çalışan işçilerin üzerine felaket olarak inmesinin ardından, bugün itibarıyla en az 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 200'den fazla kişinin kayıp olduğu açıklandı. Çoğu, devlet destekli enerji santrali inşaatlarının işçileri.

    Karşısına çıkanı önüne katıp götüren sel sularının bir barajı basıp vadi boyunca taşarak aşağı aktığı felaketin ardından, Hindistan'ın kuzey sınırındaki Uttarakhand eyaletinde arama-kurtarma, yaraları sarma çalışmaları yürütülüyor. 

    Sayıların artmasından korkuluyor

    Eyalet yetkilileri bugünkü açıklamalarında en az 25 kişinin kurtarıldığı, en az 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, tahminen 200'den fazla kişinin kayıp durumda olduğunu duyurdu.

    Eyalet hükümetinin açıklamasında "Şimdilik yaklaşık 203 kişi kayıp" denilirken, bölgenin ücra bölgelerinde felakete yakalananlarla ilgili bilgi geldikçe sayının değiştiği belirtildi. 

    Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinin Chamoli bölgesinde buzul kopması sonucu meydana gelen heyelan ve Alaknanda ile Dhauliganga nehirlerindeki taşma: Polis felaketzedeleri arama-kurtarma çalışmasında...
    © REUTERS / STRINGER
    Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinin Chamoli bölgesinde buzul kopması sonucu meydana gelen heyelan ve Alaknanda ile Dhauliganga nehirlerindeki taşma: Polis felaketzedeleri arama-kurtarma çalışmasında...

    Hindistan'ın en yüksek ikinci zirvesi Nanda Devi'den kopan buzulun yarattığı heyelan ve sel, Dhauliganga Nehri üzerinde Rishiganga isimli küçük hidroelektrik santralini silip süpürürken daha aşağıda yer alan Tapovan Vishnugad isimli daha büyük bir baraja da hasar verdi. 

    Devlet destekli inşaatların işçileri kayıp

    Kayıp durumdakilerin çoğunun devlet destekli bu iki projede çalışan işçiler olduğu belirtildi. 

    Tapovan Vishnugad hidroelektrik proje sahasının 2.5 km uzunluğundaki bir tünelinde yaklaşık 40 işçinin mahsur kaldığı sanılırken, kurtarma ekipleri işçilere ulaşmak için tünelde yol açmaya odaklandı.

    Tüneldekilere ulaşmak için zamanla yarış

    "Yaklaşık 2.5 km uzunluğundaki tünelde gedik açmaya çalışıyoruz" diyen eyalet polis şefi Ashok Kumar, ekiplerin tünele 150 metre girdiğini, ancak enkaz ve balçığın ilerlemeyi yavaşlattığını belirtti.

    Başka bir yetkili, tünelde henüz kimseyle sesli temas kurulmadığını söyledi.

    Hükümet çevrecilerin uyarılarını dinlemedi

    Küresel ısınmayla iklimi değişen Himalayalar'ın ekolojik açıdan hassas bir bölge olduğu ve büyük inşaatlara maruz kalmaması gerektiği uyarılarına rağmen, Hindu milliyetçisi Başbakan Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) hükümeti, kalkınma hamlesi adı altında dağlarla vadilerde inşaat çalışmaları yürütüyor. 

    Buzulun içindeki göl patlamış olabilir

    Tüm dünyadan liderlerin Hindistan'a taziye ve dayanışma mesajları gönderdiği felaketi tetikleyen buzul kopmasının bölgedeki dondurucu soğuğa rağmen neden gerçekleştiği de soruşturuluyor. Buzulun içindeki bir gölün patlayıp taştığı ihtimali üzerinde duruluyor. 

    Etiketler:
    Uyarı, İklim kriziyle mücadele, iklim değişikliği, iklim, Kayıp, Ölü, işçi, inşaat, Hidroelektrik Santrali, Baraj, nehir, Felaket, Sel, Heyelan, Buzul, Himalayalar, Hindistan, Bharatiya Janata Partisi (BJP), Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Narendra Modi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kentte yaşayan Zeynep Geyik, 14 yıl önce Adana'da şirkette yönetici olan Turgut Geyik ile evlendi. 14 yaşında ikiz kız çocuğu ve 7 yaşında erkek çocuğu olan anne Geyik, ikiz çocuklarını anasınıfına yazdırdıktan sonra, onlardan ilham alarak kendisi de okumak istedi. Çocuklarını anasınıfına yazdıran anne Geyik, çocuklarının yakınındaki okula yazılarak, 1 yılda ortaokul eğitimini tamamladı.
    Adana'nın tek kadın künefe ustası: Başaramazsın diyenlere örnek oldum
    Karikatür
    Biden, Trump'ın 'yarattığı hasarı ortadan kaldırmak' için sağlık sistemine yönelik iki kararname imzaladı
    İl-114-300
    İl-114-300 yolcu uçağı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet