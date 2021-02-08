Seul'de Kovid-19 hastalarıyla teması olan evcil hayvanlara ücretsiz test yaptırılabilecek

Güney Kore'nin başkenti Seul'de Kovid-19 bulaşmış kişilerle teması olan ve semptom gösteren evcil hayvanlara ücretsiz PCR testi yaptırılabileceği bildirildi.

Güney Kore yönetimi, Jinju kentinde Kovid-19'a yakalanmış bir kediye rastlanmasının ardından evcil hayvanlar üzerinde uygulanabilecek Kovid-19 testleri hakkında yönerge yayınladı.

Açıklamada, bugünden itibaren Kovid-19 hastaları ile teması olan ve öksürük ile ateş gibi semptomlar gösteren evcil hayvanlara Kovid-19 testi yapmaya hazır olunduğu ifade edildi.

Kovid-19 bulaşan kişilerin kedi ve köpek gibi evcil hayvanlarının 14 gün boyunca karantinada tutulması gerektiği belirtildi.

Öte yandan uzmanlar, virüsün hayvanlardan insanlara geçtiğine ilişkin veri olmadığını anımsatarak, testlerin sadece evcil hayvanlara yapılacağını söyledi.

Diğer kentlerde de evcil hayvanlar için benzer uygulamanın başlatılması planlanıyor.

25 Ocak'ta Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, bir kedinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Daha önce İngiltere, Brazilya, Rusya ve Japonya'da da kedilerde koronavirüs tespit edilmişti. Hong Kong'da geçen yıl bir köpek koronavirüs nedeniyle ölmüştü. Danimarka ise çiftliklerde yetiştirilen yaklaşık 17 milyon vizon insanlara mutasyona uğramış koronavirüs bulaştırdıkları gerekçesiyle itlaf edilmişti.

50 milyon nüfuslu Güney Kore'de nüfusun 3'te 1 evinde evcil hayvan besliyor.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 25'i yurt dışı bağlantılı, 289 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 81 bin 185'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1474'e yükseldi. Bugüne dek virüs bulaşan 71 bin 218 kişi sağlığına kavuştu.