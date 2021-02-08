Myanmar'da darbe yapan Genelkurmay Başkanı: Her şey özgür ve adil seçim düzenlenmesi için

Myanmar'da seçim hilesi iddiasıyla seçilmiş Aung San Suu Çii (Kyi) hükümetini deviren Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, darbeden 1 hafta sonra ilk kez kameraların karşısına geçti. Üst üste üç gündür ülke çapında darbeye karşı protesto gösterileri düzenlenirken, cunta lideri, ulusa sesleniş konuşmasında devrik kadın lider Aung San Suu Çii'yi anmadı. Genelkurmay Başkanı, hem darbeyi hem de hukukun üstünlüğünü savundu:
- Ordu anayasaya saygı duyuyor, anayasayı uyguluyor.
- Demokratik sistemlerde özgür ve adil seçim düzenlenmesi önemli.
- Kimse hukukun üstünde değil, hiçbir örgüt, parti ulusun çıkarlarının üstünde değil. Bu, demokratik sistemin temel şartıdır.
- Seçim komisyonu Kovid-19'u bahane olarak kullandı, adil seçim kampanyasına izin vermedi.
- Yetkililer pek çok mazeret göstererek görevlerini yerine getiremedi.
- Seçim komisyonu reformdan geçirilmeli.
- Yabancı ve yerel yatırım için çağrı yapıyoruz.
- Önceki hükümetten askıda kalan iş projelerini onaylamak için çalışacağız.
- Seçim düzenleyip iktidarı kazanana devredeceğiz.
- Uygun bakanlar atayarak geçici hükümet kurduk.
- Dış politika değişmeyecek.
- Her ülkeyle iletişim içinde olacağız, hepsini yatırım yapmaya davet ediyoruz.
- İstihdam yaratmak için çalışacağız, fabrikaları yeniden açacağız.
- İnsanlar duygulara değil, doğru olgulara öncelik vermeli.
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