Myanmar'da darbe yapan Genelkurmay Başkanı: Her şey özgür ve adil seçim düzenlenmesi için

Myanmar'da ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, ilk kez halka sesleniyor. Yetkililerin görevini yerine getiremediğini söyleyen Min Aung Hlaing, seçim düzenleneceğini ve yönetimin sandıktan zaferle çıkana devredileceğini açıkladı.

Myanmar'da seçim hilesi iddiasıyla seçilmiş Aung San Suu Çii (Kyi) hükümetini deviren Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, darbeden 1 hafta sonra ilk kez kameraların karşısına geçti. Üst üste üç gündür ülke çapında darbeye karşı protesto gösterileri düzenlenirken, cunta lideri, ulusa sesleniş konuşmasında devrik kadın lider Aung San Suu Çii'yi anmadı. Genelkurmay Başkanı, hem darbeyi hem de hukukun üstünlüğünü savundu: