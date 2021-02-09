Myanmar'daki darbe karşı protestolarda en az 27 gözaltı

Myanmar'da cunta yönetiminin sıkıyönetim kurallarına uymayan göstericilerle polis bugün de karşı karşıya geldi. En az 27 kişi gözaltına alındı.

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da geçen hafta başında darbe yapıp idareyi ele geçiren cunta yönetimi, 3 gündür süren büyük protestoları dağıtmak amacıyla en büyük kentler Yangon ve Mandalay'ın 7 ilçesinde sıkıyönetim kararı aldı.

20.00-04.00 saatlerinde uygulanacak sıkıyönetim kapsamında, protesto gösterisi düzenlemek ve 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.

Sivil itaatsizlik eylemlerinibu yana en büyük protestolarla devam ettiren vatandaşlar ise bugün yine sokaktaydı.

Başkent Naypyitaw ve Yangon'un kuzeydoğusunda göstericilere polis tazyikli suyla müdahale etti. Reuters ajansı da Mandalay'da da biri gazeteci en az 27 kişinin gözaltına alındığını yazdı. Görgü tanıkları Naypyitaw'da polisin kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtığını aktardı.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği'nin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

Darbe sonrası ilk kez dün 53 milyona seslenen Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, yönetime el koymalarını serbest ve adil seçim kampanyasına izin verilmemesi ve yetkililerin görevlerini yerine getirmemesiyle açıklamıştı. Cunta lideri, seçim düzenleneceğini ve yönetimin sandıktan zaferle çıkana devredileceğini söylemişti.

Yeni Zelanda tüm üst düzey temasları kesiyor

Bu arada darbeye karşı uluslararası tepkiler de devam ediyor. Son olarak Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Myanmar'la tüm üst düzey siyasi ve askeri temasların askıya alındığını, cunta yönetimi liderlerine de seyahat yasağı getireceklerini duyurdu.