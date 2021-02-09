Pakistan, Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verildiğini doğruladı

Reuters'a WhatsApp üzerinden açıklama yapan Sultan, Sputnik V aşısının acil kullanım onayı aldığını ifade etti.

24 Ocak'ta Pakistan'da yayınlanan Dawn gazetesinin bir hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde, hükümetin Sputnik V için acil kullanım izni verdiği belirtilmişti. Pakistan’da Sputnik V aşısının ithalatından ve dağıtımından yerel ilaç şirketi AGP sorumlu olacak.

Pakistan daha önce Çin'de geliştirilen Sinopharm aşısına ve Astra Zeneca ile Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşıya acil kullanım onayı verdi.

220 milyon nüfuslu Güney Asya ülkesinde, Çinli CanSino Biologics tarafından geliştirilen bir başka Kovid-19 aşısının klinik testleri de tamamlandı.