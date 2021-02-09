Çin, Clubhouse uygulamasını 'siyaset yapıldığı' gerekçesiyle yasakladı.

Çin, ülke içindeki kullanıcıların, Tayvan da dahil olmak üzere yurt dışındaki kişilerle 'hassas' konuları tartıştığı Clubhouse uygulamasına erişimi engelledi.

Çin'de, Uygur Türkleri konusu da dahil birçok hassas konunun ülke içi ve ülke dışındaki kullanıcılar arasında konuşulduğu sebebiyle Clubhouse uygulamasına erişim yasağı getirdi.

Çin'deki kullanıcıların uygulamaya erişimi dün saat 19.00 civarında kesintiye uğradı. ABD'de kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan GreatFire.org'a göre Çin, internet filtrelemesini kullanarak uygulamaya erişimi tamamen engellemiş oluyor.

Başkan Şi Cinping ise internet filtrelerinin varlığını reddetti. Ancak yurt dışındaki araştırmacılar, Çin'deki internet trafiğinin, devlete ait China Telecom şirketi tarafından kısıtlandırıldığını düşünüyor.

Getirilen yasak, tepkilere ve sosyal medyada özellikle Devlet Başkanı Şi Cinping'in bazı karikatürlerinin dolaşmasına sebep oldu.

​Clubhouse'a getirilen bu engelleme ile Çin yönetimi tarafından sosyal medyaya yönelik getirilen yasaklara bir yenisi daha eklenmiş oldu.