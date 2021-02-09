Kırgızistan’da 15 çocukta Kawasaki sendromu tespit edildi

Kırgızistan Ulusal Anne ve Çocuk Sağlığı Koruma Merkezi Direktörü Kamçıbek Uzakbayev, ülkede 15 çocuğa Kawasaki sendromu teşhisinin konulduğunu bildirdi. Hastalığın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

'Hastalığa yakalanan çocuklarda daha önce Kovid-19 tespit edildi'

Kawasaki sendromu tespit edilen çocukların 2 ila 16 yaş arasında olduğunu belirten Uzakbayev, hastaların durumunun ağır olduğunu söyledi.

Uzakbayev, Kawasaki hastası çocukların çoğunda daha önce Kovid-19 görüldüğünü vurguladı. 13 çocuğun daha sağlık kontrolünden geçtiğini belirten Uzakbayev, bu çocukların Kawasaki hastası olmadığı konusunda umutlu olduklarını dile getirdi.

Çocukluk çağında en sık karşılaşılan damar iltihaplarından biri olan Kawasaki hastalığı, özellikle 5-6 yaş çocuklarda görülüyor. Hastalığın en etkin nedeni ise virüsler olarak biliniyor.