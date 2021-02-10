Endonezya: Uçağın düşmesine otomatik gaz kelebeği yol açmış olabilir

Endonezya'da geçtiğimiz ay meydana gelen uçak kazasına yönelik açıklamalar yapıldı. 62 kişinin hayatını kaybettiği kazanın sebebinin gaz kelebeğinin arızalanması olabileceği ifade edildi.

Indonesia crash investigator says autothrottle problems on Sriwijaya Air plane https://t.co/svhqYSt9iS pic.twitter.com/FE1KtfTrWJ — TODAY (@TODAYonline) February 10, 2021

​KNKT Kaza Araştırma Alt Komite Başkanı Nurcahyo Utomo, yayımlanan ön rapora ilişkin açıklamasında, karakutudaki verilere göre 8 bin 150 fitte uçağın sol motorunda güç kaybı olduğu ve 10 bin 600 fitte de sola doğru hareket etmeye başladığını ifade etti.

Uçağın en yüksek irtifası olan 10 bin 900 fitte alçalmaya başladığını aktaran Utomo, otomatik pilot devreye girerken sol motorun kontrolünü sağlayan gaz kolunun geriye hareket ettiği ve bu durumun da denize çakılıştan önce motorun itici gücünü zayıflattığı bilgisini paylaştı.

Utomo, önceki uçuşlarda pilotların, 26 yıllık uçağın otomatik gaz kelebeğiyle ilgili sorunlar bildirdiğini ifade etti.

Şu anki sonuçların ön rapor bilgilerini içerdiğini ve soruşturmanın sürdüğünü dile getiren Utomo, uçağın kesin düşüş nedenine ilişkin nihai sonuç raporunun beklenmesi gerektiğini vurguladı.

'Uçak denetimlerden geçmişti'

Öte yandan Sriwijaya Hava Yolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 9 ay kullanılmayan uçağın Aralık 2020'de uçuşlara başlamadan önce denetimlerden geçtiğini savunuyor.

Kazanın nedenine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 Şubat’ta, motor gücünü kontrol eden otomatik gaz kelebeği dahil 5 parça ABD ve İngiltere’ye gönderilmişti.

Kaza sonrası ses kayıt cihazını içeren ikinci karakutuyu arama çalışmaları hala sürüyor.

Kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği, 50 yolcu ile 12 kişilik mürettebatın bulunduğu "SJ182" sefer sayılı Boeing 737-500 tipi yolcu uçağının, 9 Ocak'ta başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasında düştüğü açıklanmış, uçaktan kurtulan olmamıştı.