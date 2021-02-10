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    Koo uygulamasının posteri önünde tutulan cep telefonunda Twitter logosu

    Hindistan'da Başbakan Modi, Twitter'a savaşı açtı, Hindu milliyetçileri yerli alternatif Koo'ya göç ediyor

    © REUTERS / DADO RUVIC
    Asya & Pasifik
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    Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin tarım sektörünü liberalleştiren yasasını aylardır protesto eden çiftçilerin Twitter üzerinden örgütlenmesi ve uluslararası çapta destek bulması, Hindu milliyetçisi hükümet ile sosyal medya devini karşı karşıya getirdi.

    Hindistan'daki protestocu çiftçilere destek açıklayan uluslararası şöhretler hakkında suç duyurularında bulunan Bharatiya Janata Partisi (BJP) hükümeti, Twitter'dan da çiftçilerle bağlantılı çok sayıda hesabın kapatılmasını talep ediyor.

    Daha önce 500'den fazla hesabı manipülasyon ve spam gerekçesiyle kalıcı olarak ve yüzlerce hesabı geçici olarak kapatan Twitter, bu kez Başbakan Narendra Modi'nin yeni talep dalgasına olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine Hindu milliyetçisi siyasiler, yandaşlarına Twitter'ı terk edip yerel uygulama Koo'ya geçme çağrısı yaptı.

    Modi'nin protestolarla ilgili yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle 1100'den fazla hesap ve paylaşımın kaldırılmasını tebliğ ettiği Twitter, pop yıldızı Rihanna gibi şöhretlerin çiftçilere destek açıkladığı dönemde, bazı talepleri yerine getiremeyeceği, zira Hindistan yasalarına bile uygun olmadıkları yanıtını verdi.

    Twitter'ın blog paylaşımında "Yasaların koruması altındaki ifade ve ifade özgürlüğünü savunma ilkelerimize uygun olarak, haber medyası kuruluşları, gazeteciler, aktivistler ve politikacılardan oluşan hesaplara yönelik herhangi bir işlem yapmadık" denildi.

    Buna tepki gösteren Enformasyon Bakanlığı, şirketle planlanan görüşme öncesi Twitter'ın blog paylaşımı yapmasının alışılmadık bir durum olduğunu söyledi.

    Bakanlık, bu açıklamayı, Twitter'da yarım milyona yakın takipçisi olmasına rağmen sadece 41 bin takipçisi olan yerel alternatif Koo'da yaptı.

    Modi hükümeti tebliğlerine uymaması halinde sosyal medya devine dava açarak Twitter yetkililerine para ve hatta hapis cezası tehdidi yöneltirken, Twitter''ın Hindistan'daki baş lobicisi Mahima Kaul da istifa etti.

    Twitter için önemli bir pazar olan 1.3 milyar nüfuslu Hindistan'da Modi destekçileri sosyal medya devinin hükümetin talimatlarına uyması ve varsa itirazını mahkemede çözmesini savunuyor. Muhalifler ise hükümeti ifade özgürlüğünü baskılamakla suçluyor. 

    Hindu milliyetçileri Koo'ya göç ederken, Twitter'da Hindistanlı kullanıcıların en çok kullandığı etiketler #kooapp ve #BanTwitter (Twitter'ı yasakla) oldu.

    Twitter'da 9.6 milyon takipçisi olan Ticaret Bakanı Piyush Goyal, bu hafta boyunca "Artık Koo'dayım" tweetleri atarak takipçilerini kendisiyle yerli platformda iletişime geçmeye çağırdı. 

    İktidar partisinin bir dizi yetkilisi de bugün Koo'ya katıldığını duyurdu.

    Logosunda sarı bir kuş çizimi kullanan Koo, son 2 günde indirilme sayısının 10 kat artarak 3 milyonu geçtiğini açıkladı.

    Koo'nun kurucularından Mayank Bidawatka, üyelik sayısının son 48 saatte rekor kırdığını belirterek "Son birkaç günde sadece  2 saat uyuyabildim" dedi.

    Etiketler:
    Rihanna, milli, Yerli, Sosyal medya, Bharatiya Janata Partisi (BJP), Milliyetçi, Hindu, Göç, engelleme, kapatma kararı, geçici kapatma, hesap kapatma, Kapatma, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Narendra Modi, protestolar, liberal, yasa, Tarım, çiftçiler, Protestocu, Hindistan, Koo, Twitter
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