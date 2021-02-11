Kayıt
14:29 11 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Yeni Zelanda'da kravat krizi: Parlamento Başkanı Trevor Mallard, Maori Partisi Eşbaşkanı Rawiri Waititi'ye erkek milletvekillerinin soru sorabilmesi için kravat takması zorunluluğuna uymadığı gerekçesiyle genel kurulu terk etti.

    Maori liderini 'sömürgeci ilmiği' takmayı reddettiği için dışarı atan parlamento, tepki üzerine kravat şartını kaldırdı

    © REUTERS / Parliament TV
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 23
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1043785899_0:0:2560:1440_1200x675_80_0_0_84eb51c8b935b3d552aba9e1b1af3336.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/202102111043785969-maori-liderini-somurgeci-ilmigi-takmayi-reddettigi-icin-disari-atan-parlamento-tepki-uzerine-kravat/

    Birleşik Krallık ve İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı olduğundan Kraliçe 2. Elizabeth'i devlet başkanı olarak kabul eden Güney Pasifik ülkesi Yeni Zelanda, Maori yerli halkının bir liderinin kravat takmayı reddettiği için parlamentodan atılmasıyla karıştı.

    Yerli halk Maorilerin Jacinda Ardern'in başbakanlığındaki İşçi Partisi hükümetinde 5 bakan ve çok sayıda üst düzey yetkiliyle temsil edildiği Yeni Zelanda'da, bir Maori milletvekilinin kravat protestosuyla sömürgecilik tartışması patlak verdi. 

    Kriz, Parlamento Başkanı Trevor Mallard'ın Maori Partisi Eşbaşkanı Rawiri Waititi'ye erkek milletvekillerinin soru sorabilmesi için kravat takması zorunluluğuna uymadığı gerekçesiyle genel kurulu terk etmesini emretmesiyle çıktı.

    Kadın başbakan: Başka derdimiz mi yok?

    Olay tepki çekerken, Başbakan Ardern, kravatı 'sömürgeci ilmiği' diye niteleyen Waititi’yi savundu.

    Milletvekillerinin kravat takmamasına bir itirazı olmadığını söyleyen kadın lider, "Hepimizi ilgilendiren bundan çok daha önemli sorunlar var. Yeni Zelandalıların kravat diye bir derdi olduğunu sanmıyorum" vurgusunu yaptı.

    Parlamento Başkanı 24 saatte tavır değiştirdi

    Salı günü kravat zorunluğuna sıkı sıkıya sahip çıkan Parlamento Başkanı Mallard, tepkiler üzerine, dün Waititi'nin  kravatsız şekilde konuşmasına izin verdi.

    Kravat artık tercihe bağlı

    Önceki gün iki kez sorusunu yarıda kestiği ve kravat takmazsa salonu terk etmek zorunda olduğunu bildirdiği Maori liderinin bu kez sözünü bölmeyen Mallard, ardından kravat takma zorunluluğunu kesin şekilde kaldırmanın gündemde olduğunu duyurdu.

    Parlamento Başkanı, Daimi Talimatlar Komisyonu ile görüşmesinin ardından, kravat takmayı tercihe bağlı yapmaya karar verdiğini açıkladı.

    Mallard, "Komisyon'un yürüttüğü tartışma ve kararın rehberliğinde, artık kravatlar uygun iş kıyafetinin ayrılmaz parçası olarak şart koşulmayacak" diyerek ekledi:

    "Bunun daha fazla dikkate alınmaya değer önemli bir konu olduğunu düşünenleri tasdik ediyorum."

    Yüzünün tamamı geleneksel Maori dövmesiyle kaplı olan, başından siyah kovboy şapkasını çıkarmayan, boynuna kravat yerine amfibik şekilli taş kolye takan takım elbiseli Waititi, dün salondan çıkmak zorunda bırakılmasına tepki göstermişti.

    'Kültürel kimlik meselesi'

    Parlamento başkanının kendisine muamelesini 'vicdansızlık' diye niteleyen Maori siyasetçi, şunları söylemişti:

    "Bu, kravat değil, kültürel kimlik meselesi. Kravat tartışması, daha hala ülkede ırklar arası ilişkilerin düzelmesi ihtiyacının bulunduğunu gösteriyor. Bu yapılan, yerli halkların haklarının ihlal edilmesidir. Bizim böyle bir mekanda kültürel kimliğimizi ifade etme hakkımızın bulunması gerekmektedir." 

    'Sömürgeci ilmiğini çıkarıp şarkımı söyleyeceğim'

    2020 sonundaki benzer bir tartışmada da kravat takmazsa salondan atılacağı bildirilen Waititi, geçen yıl ilk kez milletvekili seçilmesinin ardından parlamentoya ilk hitabında Britanyalı sömürgeciler tarafından yanlış yere cinayetle suçlanarak idam edilen bir atasının hikayesini anlattıktan sonra kravatını çıkararak şöyle demişti:

    "Kendimi atalarımın hazineleriyle süsleyeceğim ve boynumdan sömürgeci ilmiğini kaldırıp şarkımı söyleyeceğim."

    ​Yeni Zelanda'nın 5 milyonluk nüfusunun yüzde 15'ini oluşturan Maoriler, ülkedeki yoksulluk ve hapse düşme istatistiklerinin tepesinde yer alıyor. Bu durum, yerli halkın Britanya sömürge yönetimi altında uğradığı adaletsizliklerin hala telafi edilemediğine işaret ediyor.

    Etiketler:
    asılmak, darağacı, Halk, Yerliler, Yerli, Sömürgecilik, İngiliz Milletler Topluluğu, Birleşik Krallık, Britanya, Protesto, tercih, Zorunluluk, Şart, kravat, başkan, Meclis, Parlamento, Milletvekili, lider, Parti, Maori, Yeni Zelanda, Rawiri Waititi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Madde bağımlılarının mesken tuttuğu tarihi köşk, uyuşturucu alımında kullanılan malzemelerle dolu. Odalarda uyuşturucu alımında kullanılan ve ‘kova’ olarak bilinen malzemeler dikkat çekiyor.
    Tarihi Ferit Köşkü bakımsızlıktan yıkılıyor
    Karikatür
    Biden, Trump'ın 'yarattığı hasarı ortadan kaldırmak' için sağlık sistemine yönelik iki kararname imzaladı
    İnfografik
    Türkiye'nin nüfus yapısı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet