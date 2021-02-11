Çin, BBC World News'i yasakladı

Çin Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi'nden (NRTA) yapılan açıklamada, BBC World News'ün Çin hakkındaki haberlerinden bazılarının 'doğruluk ve tarafsızlık' ilkelerini ihlal ettiği belirtildi. Açıklamada, ülkede BBC World News'ün yayın yapmasının yasaklandığı bildirildi.

İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom, 4 Şubat'ta İngilizce yayın yapan Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) yayın lisansını iptal etmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’nin CGTN yayın lisansını iptal etmesini çifte standart olarak değerlendirerek, İngiliz hükümetini hatasını düzeltmeye çağırmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin yayınlarını yasaklamasına tepki gösterdi.

Raab, yazılı açıklamasında, Çin'in yasak kararını, 'medya özgürlüğünün kabul edilemez şekilde bir kısıtlaması' olarak nitelendirdi.

China’s decision to ban BBC World News in mainland China is an unacceptable curtailing of media freedom. China has some of the most severe restrictions on media & internet freedoms across the globe, & this latest step will only damage China’s reputation in the eyes of the world. — Dominic Raab (@DominicRaab) February 11, 2021

Çin'in dünya genelinde medya ve internet özgürlükleri üzerinde en ciddi kısıtlamaları uygulayan ülkelerden olduğunu kaydeden Raab, bu son adımın, Çin'in dünya nezdinde itibarına daha fazla zarar vermekten başka bir şeye yaramayacağını ifade etti.