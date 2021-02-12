Facebook'tan Myanmar hamlesi: Darbecilerin yayınladığı içerikleri daha az kişi görecek

Facebook, ülkede gerçekleşen askeri darbenin ardından orduya bağlı tüm içerik ve profillerin erişimine sınırlama getirileceğini duyurdu.

Facebook tarafından bugün yapılan açıklmada, Myanmar ordusunun ülkede gerçekleştirdiği askeri darbenin ardından 'yanlış bilgi yaymaya devam ettiklerini' söyleyerek ordu tarafından yönetildiği tespit edilen bütün içerik ve profillere erişimin sınırlandırılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, alınan tedbirlerin 'içeriği yasaklanmasa da gören kişi sayısını azaltmayı amaçladığı' belirtilerek, ordu tarafından yönetilen bir sayfayla birlikte bir sözcünün hesabına uygulanacağı belirtildi.

Buna göre, sınırlandırılan içerikler ana sayfada 'önerilenler' arasında görünmeyecek.

Şirket ayrıca, Myanmar devlet kurumlarının normal kanallar aracılığıyla Facebook'a içerik kaldırma talebi gönderme imkanını da askıya aldığını açıkladı.

APAC gelişmekte olan ülkeler kamu politikası direktörü Rafael Frankel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Aynı zamanda, Myanmar halkının kendilerini ifade etmelerine ve ülkelerinde neler olup bittiğini dünyaya göstermelerine olanak tanıyan içeriği koruyoruz" ifadelerini kullandı.

Myanmar'da gerçekleşen askeri darbeyle birlikte hükümetin devrilmesi ve Aung San Suu Kyi başta olmak üzere üst düzey yetkililerin gözaltına alınması üzerine başlayan eylemler ülke çapında devam ediyor.