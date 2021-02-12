Myanmar'da cuntanın 'orduyla el ele verin' çağrısı protestoları durdurmaya yetmedi

Darbeci General Hlaing'in dün televizyondan ulusa 'orduyla el ele verin' çağrısı yapmasının ardından bugün yine bir dizi kentte ordu müdahalesine karşı protestolar düzenlendi.

Myanmar'da seçim hilesi iddiasıyla Aung San Suu Çii'nin Ulusal Demokrasi Birliği hükümetini deviren askeri cuntanın halka orduyla el ele verme çağrısı yapması, darbe karşıtı protestoları durdurmaya yetmedi.

Medical doctors hold placards calling for the release of detained Myanmar State Counselor Aung San #SuuKyi as they march toward the #ChineseEmbassy during a protest against the #militarycoup in Yangon, #Myanmar, 12 February 2021. LYNN BO BO/EPA pic.twitter.com/H8iEdkjmit — Maung Maung One (@maungmaungone) February 12, 2021

'Pandemi var, evde oturun'

Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'ın dünkü Birlik Günü'nde protestocuları tahriklere kanmakla suçlamış, parçalanıp dağılmayı önlemek için birlik çağrısı yapmıştı.

'Duyguların bir kenara bırakılması' söylemini tekrarlayarak halktan orduyla el ele vermesini isteyen Genelkurmay Başkanı, koronavirüs pandemisi gerekçesiyle herkesin evde oturmasını talep etmişti.

Protestolar genelde barışçı geçti

General Hlaing'in televizyondan ulusa seslenişinin ardından bugün en büyük kent Yangon, başkent Nay Pyi Taw, sahil kenti Dawei, kuzeydeki Kaçin eyaletinin Myitkyina kenti ve bir dizi kentte daha protestolar düzenlendi.

Fresh mass protests take place against a coup in Myanmar, defying Gen Min Aung Hlaing's call for "unity" https://t.co/nhRmc3oyF9 — BBC News (World) (@BBCWorld) February 12, 2021

Üst üste yedinci gününde protestolar genelde barışçı geçerken, Mawlamine kentinde polis müdahalesi sırasında 3 kişinin plastik mermiyle yaralandığı haberi geldi.

Thousands of people in traditional wooden boats staged a protest on Inle Lake against the military coup in Myanmar pic.twitter.com/gCK2S30ybE — SCMP News (@SCMPNews) February 12, 2021

Tüm dünyadan Myanmar'a demokrasiye dönüş ve sivil liderlerin serbest bırakılması çağrısı yapılırken, ABD'de Joe Biden yönetimi cunta yönetiminin yetkilileri ve bağlantılı şirketlere yaptırım açıkladı.

Birlik Günü'nde 23 binden fazla mahkum af

Devrik kadın lider Suu Çii'nin babası Aung San'ın hükümetinin 1947'de Şan, Kaçin, Çin halklarının temsilcileriyle imzaladığı anlaşmayla cumhuriyetin birliğinin hasıl olmasının kutlandığı Birlik Günü'nde, cunta, darbeyi affettirmek istercesine af çıkardı.

Myanmar military pardons 23,000 prisoners as protests rage on seven days after coup https://t.co/JgM2npk7ww — SCMP News (@SCMPNews) February 12, 2021

İçlerinde 55 yabancının da olduğu 23 binden fazla mahkumun serbest bırakılacağı açıklandı.

Birlik Günü dolayısıyla tutuklu bulunan toplam 23 bin 314 kişi kademeli olarak serbest bırakılmaya başlandı.