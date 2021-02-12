Tokyo Olimpiyat Komitesi Başkanı Mori, cinsiyetçi açıklamalarının ardından istifa etti

'Kadınların çok fazla konuştuğunu ve bu yüzden toplantıların uzun sürdüğünü' söyleyen ve cinsiyetçi açıklamaları nedeniyle tepki çeken Tokyo Olimpiyat Oyunları Komitesi Başkanı Yoshiro Mori, istifa etti. Mori'nin yerine, Japonya Olimpiyatlar Bakanı Haşimoto Seiko'nun getirileceği aktarıldı.

Japonya’nın eski başbakanı ve Tokyo Olimpiyat Oyunları Komitesi Başkanı Yoshiro Mori, cinsiyetçi açıklamalarının arından gelen tepkiler üzerine görevinden istifa etti. Geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir basın toplantısında, 'kadınların çok fazla konuştuğunu ve bu yüzden toplantıların uzun sürdüğünü' söyleyen Mori, 2014'ten beri yürüttüğü komite başkanlığından ayrıldığını açıkladı. Kyodo ajansının haberinde Mori'nin yerine, Japonya Olimpiyatlar Bakanı Haşimoto Seiko'nun getirileceği kaydedildi.

Japonya'da 2000-2001 yıllarında başbakanlık görevinde bulunan 83 yaşındaki Mori, geçen hafta içi Japonya Olimpiyat Komitesinin (JOC) çevrim içi toplantısında "Kadınlar çok rekabetçi. Biri söz aldığında diğerleri de konuşma ihtiyacı duyuyor sonra herkes bir şey söylüyor" demişti. Mori, ifadeleri sonrası Kyodo ajansına yaptığı değerlendirmede, "Dikkatsiz bir söylemdi ve üzüntülerimi bildiriyorum. Kadınlara karşı ayrımcılık yapma niyetim yoktu" ifadelerini kullanmıştı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Mori'nin ifadeleri sonrası özür dilemesi sebebiyle 'konunun kapandığını' açıklamıştı. Açıklamaların ardından Mori, kendisine yöneltilen istifa çağrılarına cevaben 'görevi bırakmayacağını' söylemiş, Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi olimpiyat gönüllülerine özür içeren ve destekten vazgeçilmemesini isteyen e-posta göndermişti.

Sosyal medyada destek

Sosyal medyada Mori'ye yönelik istifa çağrıları devam ederken, bazı ülkelerin Tokyo büyükelçilikleri ile Avrupa Birliği'nin (AB) Japonya'daki temsilciliği, Twitter'daki 'Sessiz olma' ve 'Cinsiyet eşitliği' başlıklı etiketlere desteklerini açıklamıştı. Paylaşımların artmasıyla beraber, sosyal medyada büyük ses getiren harekete Birleşmiş Milletler (BM) Enformasyon Merkezi de destek vermişti.

'Müsamaha gösterilemez'

Konuya ilişkin tepkiler sürerken Tokyo Oyunları'nın düzenlenmesinde kritik noktalarda görev yapan kadın siyasetçilerden Olimpiyatlar Bakanı Haşimoto Seiko ile Tokyo Valisi Koike Yuriko'nun tepkisi merak edildi. Olimpiyatlar Bakanı, yaptığı açıklamada, Mori'ye yönelik "Kendisine yeterli düzeyde cevap vermek isterim ki bir daha bunları tekrarlamasın" ifadesini kullanmıştı. Vali Koike de söz konusu ifadeleri 'müsamaha gösterilemez' şeklinde niteleyerek, "Duyduğumda şaşkınlık içinde kaldım. Gönüllüler istifa ediyor ve protesto telefonları geliyor" demişti.

Online kampanyada yaklaşık 150 bin imzası

Japonya hükümeti, Tokyo Valiliği, JOC ile komiteye hitaben açılan çevrim içi dilekçede ise "Mori’nin söylem ve davranışlarının üzerine gidilmesi" çağrısı yapıldı. 'Change.org' üzerinden dilekçeyi imzalayanların sayısı 150 bine yaklaştı.

Çoğunluk uygun olmadığını düşünüyor

Ülke geneli telefon yoluyla yapılan ankette halkın yüzde 60'ının Mori'nin makamında hizmet verebilecek liyakate sahip olmadığını düşündüğü ortaya çıktı. Ankete göre katılanların yüzde 6.8'i Mori'nin makamında görev yapabilecek liyakate sahip olduğunu düşünürken, yüzde 59,9'u aksi yönde düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 32.8'i ise soruyu cevapsız bıraktı.