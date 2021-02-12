Filipinler Devlet Başkanı Duterte, ABD'nin 'Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması' için ödeme yapması gerektiğini belirtti

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ABD'nin, askerlerinin Filipinler'de bulunmasını ve eğitim yapmasını sağlayan Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı (VFA) korumak istiyorsa ödeme yapması gerektiğini ifade etti.

Manilatimes'ın haberine göre Duterte, Pampanga'daki hava üssünde VFA'nın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Duterte, ABD'nin, taleplerinin pek çoğunu yerine getirmediği halde kendilerinden çok şey aldığını belirterek, "Bu paylaşılan bir sorumluluk ancak sorumluluk payınız bedavaya gelmiyor. Çünkü sonuçta savaş çıktığında hepimiz ödüyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin VFA'yı devam ettirmek istemesi durumunda ödeme yapmak zorunda olduğunu vurgulayan Duterte, eski ABD Başkanı Donald Trump'a ABD yapımı güdümlü füzelere ihtiyaçları olduğunu söylediğini ancak bunun havada kaldığını, bazı siparişlerin de teslim edilmediğini belirtti.

ABD ordusunun varlığı Çin için önemli denge unsuru

İki ülke arasında 1999'da imzalanan VFA kapsamında, ortak tatbikat ve eğitim amacıyla Filipinler'e gelen ABD askeri personeli vizeden muaf tutuluyor.

Filipinler, 11 Şubat 2020'de VFA'yı tek taraflı feshettiğini ABD'nin Manila Büyükelçiliği Maslahatgüzarına bildirdiğini duyurmuş, daha sonra Duterte'nin talimatı doğrultusunda Haziran 2020'de VFA'yı feshetme kararını 6 ay süreyle askıya almıştı.

ABD ordusunun bölgedeki stratejik varlığı, Çin için önemli bir denge unsuru olarak görülüyordu.