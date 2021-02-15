Kazakistan, ülke topraklarında üretilen Sputnik V aşısını tescil etti

Kazakistan hükümetinin Karaganda kentindeki bir farmakoloji tesisinde üretilen Rus Sputnik V aşısını tescil ettiği belirtildi.

Kazakistan hükümetine bağlı Koronavirüsle Mücadele Kurumlararası Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Karaganda Farmakoloji Kompleksi'nde üretilen Sputnik V aşısına kullanım izni verildi.

12 Şubat'ta Kazakistan'ın Sputnik V'yi onaylayan 27. ülke olduğu açıklanmıştı.

Cumartesi günü Karaganda Farmakoloji Kompleksi, Kazakistan Sağlık Bakanlığı'ndan aşının güvenliği, kalitesi ve etkinliğiyle ilgili bilirkişi raporu alındığını ve buna istinaden aşının tescili için bakanlığın ilgili birimine başvuru yapıldığını duyurmuştu.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde üretildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.