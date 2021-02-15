Çin'e giden DSÖ uzmanı: Vuhan'da Aralık 2019'daki salgının boyutu düşünülenden daha büyük

Salgının çıkış noktası olduğu düşünülen Çin'in Vuhan kentini ziyaret eden DSÖ uzmanlarından Embarek, "Virüs, aralıkta (2019) Vuhan'da yaygın şekilde dolaşıyordu, bu yeni bir bulgu" dedi. Embarek ayrıca, ülkedeki ilk koronavirüs hastasıyla görüştüklerini de açıkladı.

Koronavirüsün kökenini araştırmak üzere Çin'e giden Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) araştırmacılar, virüsün Aralık 2019'da Vuhan'da yaygın şekilde görüldüğünü açıkladı.

Ekibin ayrıca, Çinli yetkililerin enfekte olduğunu söylediği ilk hasta ile de görüştükleri belirtildi. Bu kişinin 40'lı yaşlarında, seyahat geçmişi olmayan bir ofis çalışanı olduğu ve 8 Aralık'ta enfekte olduğunu bildirdi.

Vuhan'a giden DSÖ ekibinin lideri Peter Ben Embarek, CNN'e verdiği röportajda, "Onunla da konuştuk. Sıkıcı ve normal bir hayatı var, dağlarda yürüyüş yapmak gibi hobileri yok. Özel bir şirkette ofis çalışanıydı" dedi.

'En az bin kişi virüsü taşıyordu'

28 gün süren çalışmaların ardından İsviçre'ye dönen uzman, Çinli bilim insanlarının Aralık 2019 için DSÖ ekibine 174 vaka örneği sunduğunu aktardı. Bu 174 kişiden 100'ündeki virüsün laboratuvar testleriyle, 74'ünün de klinik teşhisler ile doğrulandığını belirtti. Embarek, bunun o sırada en az 1000 kişinin virüs taşıdığına işaret ettiğini söyledi.

Vuhan'da Aralık 2019'da enfekte olan kişilerden alınan örnekleri de incelediklerini belirten Embarek, Vuhan'da SARS-CoV-2'nin 13 farklı genetik dizisini topladıklarını ifade etti.

Aralık öncesine dair de konuşan Embarek, Çinli bilim insanları tarafından ekibe, Ekim ve Kasım 2019'da Kovid benzeri semptomları olan 92 şüpheli vakanın analizlerinin verildiğini söyledi. Bu 92 kişiden test yaptırmayı kabul eden 67 kişiye 2021 Ocak ayında antikor testi yapıldığı ve hepsinin sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi. Eski Kovid-19 hastalarında antikorların bir yıl sonra bile kalmaya devam edip etmediği belirsizliğini koruduğundan, daha fazla teste ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.

Verileri doğrulamak adına binlerce kan örneğine erişim izni talep edildiği ancak henüz Pekin yönetiminden onay gelmediği aktarıldı.