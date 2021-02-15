Pakistan Dışişleri: Ülkemizde Sputnik V aşısının üretimini başlatmak isteriz

Basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Kureyşi, Pakistan’ın Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının üretimini kendi topraklarına yerleştirmekle ilgilendiğini ifade etti.

Sputnik muhabirinin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Kureyşi, “Pakistan'a yatırım çekmeye kararlıyız ve Pakistan'da Sputnik V aşısını üretme imkanı olduğu taktirde bunu yapmaktan son derece mutlu oluruz” diye konuştu.

Moskova’dan satın alınan ilk aşı partisinin öncelikle ‘ön cephede çalışan’ doktorların ve askeri sağlık uzmanlarının aşılanması için kullanılacağı bilgisini veren Kureyşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sputnik V’yi tescil ettiğimiz için mutluyuz. Rusya, tüm dünyaya pandemiyle savaşması için yardımcı olmak amacıyla mükemmel bir iş çıkardı ve elbette Sputnik aşısı, bu yönde ileriye doğru atılan bir adımdır. Başka aşılar da var, ancak onlar artık rekabet etmeyip sadece işbirliği yapıyorlar, zira Pakistan'da aşıya ihtiyaç duyan büyük bir nüfus var.”

Daha önce Pakistan İlaç Denetim İdaresi, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin ülkede kullanımı için onay çıkarmıştı.

Pakistan, Sputnik V aşısını onaylayan 22. ülke oldu. Pakistan hükümeti, Rusya'da yapılan klinik testlerin verilerine dayanarak Rus aşısı için acil kullanım onayı (emergency use authorization) vermişti.