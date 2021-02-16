Yönetime el koyan Myanmar ordusundan protestoculara 20 yıla kadar hapis cezası verilebileceği uyarısı

Myanmar ordusu, darbe karşıtı protestoculara silahlı kuvvetleri engellemeleri halinde 20 yıla kadar hapis cezası verilebileceği uyarısında bulundu.

Myanmar ordusunun Facebook sayfasından yapılan paylaşımda, askeri darbe ve hükümet üyelerinin gözaltına alınmasının ardından ülke genelinde süren protestolarda güvenlik güçlerinin görevlerini yerine getirmesini engelleyen kişilerin uzun süreli hapis cezalarına çarptırılabileceği duyuruldu.

Silahlı kuvvetlerin görevini yapmasını engelleyenlere 20 yıla varan hapis cezası verilebileceği belirtilen paylaşımda, askeri cunta liderlerine yönelik sözlü, yazılı veya işaret yoluyla nefret ve aşağılama içerikli eylemlerde bulunanlara da para cezalarına ilaveten uzun süreli hapis cezaları uygulanabileceği kaydedildi.

Öte yandan, kamuoyunda 'korku veya huzursuzluğa yol açtığı' tespit edilenlerin de 3 ila 7 yıl hapis cezasına çaptırılabileceği bildirildi.

Askeri araçlar sokaklarda

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı protestolar sürerken bugün ülkede internet bağlantısının kesildiği ve askeri araçların sokaklarda devriye gezmeye başladığı bildirildi.

Protestocu grupların sosyal medyada paylaştığı görüntülerde başkent Nepido ve Yangon şehirlerinde gösterilerin yapıldığı bölgelerde tanklar ve askeri araçlar dikkati çekti.

Yangon'da askerler, gösteri yapmak isteyen kalabalığa plastik mermiyle müdahale ederken görüntülendi.

Protestoculara ait internet sitesi Myanmar Now'da yer alan haberde askeri yönetimin sabah saatlerinde Yangon'da çok sayıda protestocuyu gözaltına aldığı bildirildi.