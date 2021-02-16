Myanmar'da protestolar, internet erişimi yasaklarına rağmen sürüyor

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolar, askeri yönetimin internet erişimine yasak getirme kararına rağmen devam ediyor.

Protestocuların sosyal medyada paylaştığı görüntülere göre, başkent Nepido ve Yangon şehirlerinde toplanan farklı iş gruplarından darbe karşıtları, askeri yönetime karşı sivil itaatsizlik eylemi başlattı.

Protestoların 10. gününde meslektaşlarını sivil itaatsizlik hareketine katılmaya çağıran çok sayıda doktor, mühendis, devlet memuru ve öğretmen, darbeden önce gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile hükümet yetkililerinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Askeri yönetim, dün internet erişimine yasak getirmişti

Ülkedeki geniş çaplı protestoların sosyal medyada organize olmasını önlemek için askeri yönetim, dün internet erişimine geçici süreliğine yasak getirmişti.

Eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Suu Çii'nin ise 17 Şubat'a kadar gözaltında tutulacağı açıklanmıştı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış, Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis, yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuştu. Ordu, bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.