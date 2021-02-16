Avustralya Başbakanı parlamentodaki tecavüz iddialarıyla ilgili özür diledi

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, eski parlamento çalışanı Brittany Higgins'in, 2019'da parlamentodaki makamında bir bakan danışmanı tarafından tecavüze uğradığına ilişkin ifadelerini üzüntüyle öğrendiğini, hükümetin, eski çalışanın şikayetini gerektiği gibi ele almadığı için sorumlu olduğunu belirtti.

Former media adviser Brittany Higgins is now the THIRD Liberal Party staffer to allege she was sexually assaulted by men in the Liberal Party https://t.co/vYIJEpWAGp pic.twitter.com/dlUv1i8vVh — Samantha Maiden (@samanthamaiden) February 14, 2021

​Olayla ilgili yeni bir polis soruşması başlatılacağı bilgisini paylaşan Morrison, parlamentodaki çalışma ortamı ve kültüre dair soruşturma başlatılması için de girişimde bulunduklarını kaydetti.

Eşi sordu: Bizim kızlarımız olsaydı nasıl davranılmasını isterdin?

Morrison, "Umarım Brittany'nin ifadeleri hepimiz için bir uyanış çağrısı olur" dedi. Eşi Jenny ile konuştuktan sonra konuya bakış açısının değiştiğini söyleyen Morrison, "Dün gece Jenny ile konuştuk. 'Bu meseleyi önce bir baba olarak ele almalısın. Eğer bizim kızlarımız söz konusu olsaydı nasıl davranılmasını isterdin?' diye sordu" ifadelerini kullandı.

This 👇 was my question to @ScottMorrisonMP (& his answer) following the remark his wife Jenny told him to think about what he would want for their daughters if they were in Brittany Higgins' position. @10NewsFirst @Studio10au #auspol pic.twitter.com/wHvX9K2VhU — Tegan George (@tegangeorge) February 15, 2021

​Kamu yayın kurumu ABC News televizyonuna dün mülakat veren 26 yaşındaki Higgins, iki yıl önce parlamentoda çalışırken Savunma Sanayi Bakanlığının endüstri gruplarıyla düzenlediği davete katıldığını, davetin ardından kendisini evine bırakmayı teklif eden bir bakan danışmanı tarafından parlamentodaki makamına götürüldüğünü ve burada tecavüzüne uğradığını anlatmıştı.