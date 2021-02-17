Kuzey Kore lideri Kim'in eşi Ri yaklaşık 1 yıl sonra yeniden kameralar karşısında

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju 1 yıldan uzun süre bir boyunca ilk kez yüzünü gösterdi.
İktidardaki İşçi Partisi'nin yayın organı Rodong Sinmun, Kim'in 2011'de ölen babası ve eski lider Kim Jong-il'in doğum günü nedeniyle düzenlenen bir etkinliğe katıldıkları fotoğrafları paylaştı. Başkent Pyongyang'daki Mansudae Sanat Tiyatrosu'ndaki konserde diğer katılımcıların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske takmaması ve sosyal mesafeye uymaması dikkat çekti.
#breaking Ri Sol Ju, wife of North Korean leader Kim Jong Un, makes what appears to be her first public appearance in a year, attending an art performance in Pyongyang. South Korea’s NIS believes she is well and may have avoided appearances as a COVID-19 precaution. (KCNA images) pic.twitter.com/f73kT54OnF— Will Ripley (@willripleyCNN) February 17, 2021
Güney Kore Ulusal İstihbarat Ajansı (NIS), Ri'nin koronavirüs kaygısıyla ortalarda görünmediğini ve 'çocuklarıyla yakından ilgilendiğini' düşünüyor. Kuruma göre Ri ve Kim'in 3 çocuğu var.
Kuzey Kore pandemi başından bu yana ülkede hiç vaka görülmediğinde ısrarcı.
▪ RI SOL-JU BACK IN PUBLIC EYE— Arirang News (@arirangtvnews) February 17, 2021
N. Korean leader's wife Ri Sol-ju makes public appearance for first time in over a year#NorthKorea #KimJongun #RiSolju pic.twitter.com/ygiPqIYEyb
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