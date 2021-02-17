Kuzey Kore lideri Kim'in eşi Ri yaklaşık 1 yıl sonra yeniden kameralar karşısında

Üst düzey devlet ve ordu yetkilileri uzun süre kameralar karşısına çıkmazsa haklarında ya öldükleri ya da infaz edildiklerine dair haberlere alışık olunan Kuzey Kore'de bir 'gizem daha aydınlandı.'

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju 1 yıldan uzun süre bir boyunca ilk kez yüzünü gösterdi.

İktidardaki İşçi Partisi'nin yayın organı Rodong Sinmun, Kim'in 2011'de ölen babası ve eski lider Kim Jong-il'in doğum günü nedeniyle düzenlenen bir etkinliğe katıldıkları fotoğrafları paylaştı. Başkent Pyongyang'daki Mansudae Sanat Tiyatrosu'ndaki konserde diğer katılımcıların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske takmaması ve sosyal mesafeye uymaması dikkat çekti.

#breaking Ri Sol Ju, wife of North Korean leader Kim Jong Un, makes what appears to be her first public appearance in a year, attending an art performance in Pyongyang. South Korea’s NIS believes she is well and may have avoided appearances as a COVID-19 precaution. (KCNA images) pic.twitter.com/f73kT54OnF — Will Ripley (@willripleyCNN) February 17, 2021

​Büyük etkinliklerde eşine eşlik eden Ri, Ocak 2020'den itibaren yeni bir görüntü vermemiş, bu da yine sağlığının kötüleştiğinin ya da bebek bekliyor olabileceğinin göstergesi olarak yorumlanmıştı.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Ajansı (NIS), Ri'nin koronavirüs kaygısıyla ortalarda görünmediğini ve 'çocuklarıyla yakından ilgilendiğini' düşünüyor. Kuruma göre Ri ve Kim'in 3 çocuğu var.

Kuzey Kore pandemi başından bu yana ülkede hiç vaka görülmediğinde ısrarcı.

▪ RI SOL-JU BACK IN PUBLIC EYE



N. Korean leader's wife Ri Sol-ju makes public appearance for first time in over a year#NorthKorea #KimJongun #RiSolju pic.twitter.com/ygiPqIYEyb — Arirang News (@arirangtvnews) February 17, 2021

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